Milan, Brahim Diaz: "Champions? Mi tingo i capelli di rossonero"

Un impatto con la Serie A sicuramente positivo per Brahim Diaz, che sta già scalando gerarchie all’interno della rosa rossonera candidandosi per una maglia da titolare anche nel prossimo derby contro l’Inter.

Lo spagnolo del Milan ha parlato ai microfoni di ‘EFE’, sottolineando le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Diavolo: “Quando è arrivata l’offerta del Milan non ho avuto alcun dubbio. Non ci ho pensato due volte. Avevo anche altre offerte, ma il Milan è un grande club. E poi la squadra dopo il lockdown ha fatto benissimo ed è riuscita ad arrivare alle qualificazioni di Europa League”.

L’obiettivo dichiarato del Milan è però la qualificazione alla prossima Champions League, Brahim Diaz fa una particolare promessa in questo senso, seguendo la linea di Theo Hernandez che ha già dichiarato di volersi tingere i capelli di rossonero in caso di traguardo raggiunto: “Penso che anch’io seguirò il suo esempio, poi ci scatteremo un selfie e lo manderemo come prova”.

OMNISPORT | 12-10-2020 15:09