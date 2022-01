14-01-2022 15:20

Una buona notizia dall’infermeria per Stefano Pioli: Davide Calabria è guarito dal Covid e sarà a disposizione da sabato.

Il terzino rossonero, che non gioca da novembre dopo l’infortunio al polpaccio, spera di tornare subito in campo per la gara di lunedì contro lo Spezia. Un rinforzo importante per la difesa, rimasta orfana adesso anche di Tomori, che sarà operato in artroscopia al ginocchio sinistro.

