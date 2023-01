Milan, Calabria: “Strada in salita ma questa squadra non ha paura”

09-01-2023 22:43

Quanto amaro in bocca dopo il pareggio di ieri sera a San Siro per il Milan di Stefano Pioli che contro la Roma fa la gara giusta ma paga dazio per un finale sciagurato.

Dopo le reti di Kalulu e di Pobega, l’incornata di Ibanez ed il tapin di Abraham fissano il punteggio sul 2-2. Non sono mancate le critiche ai rossoneri, a spegnerle ci ha pensato il capitano Davide Calabria sui social: “Siamo arrabbiati e delusi per il risultato finale. In un momento storico mediatico dove bisogna per forza creare dei problemi, mi piace sempre guardare la realtà. Meritavamo senza dubbio la vittoria, non ci siamo riusciti per dei dettagli che abbiamo già analizzato e che miglioreremo, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. La strada è in salita ma questa squadra non ha paura delle grandi sfide. Lo abbiamo sempre dimostrato, il compattarsi ancora di più ed uscire al meglio, nei momenti più delicati, insieme”.