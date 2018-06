Milan, cambia tutto: 'Imminente svolta in società'

Una novità imminente potrebbe cambiare tutto in casa Milan. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, i rossoneri starebbero per cambiare proprietà. Secondo il quotidiano un investitore statunitense rappresentato dall’advisor Goldman Sachs avrebbe partecipato agli incontri avvenuti a Milano con Yonghong Li, attuale patron del Diavolo.

Il nuovo azionista, ancora anonimo, verserebbe inizialmente i 32 milioni di euro necessari all’aumento di capitale ed entrerebbe come socio di minoranza. In estate fornirebbe i soldi utili alla campagna acquisti, poi aumenterebbe la propria quota capitale fino a raggiungere la maggioranza. Yonghong Li manterebbe solo i diritti sul mercato cinese, come azionista di minoranza, su modello di Erick Thohir all’Inter.

Tra le ipotesi fatte dal Sole 24 Ore ci sono i nomi di Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, e John Fisher, figlio dei fondatori di Gap e ora azionista di diversi club in numerosi sport fra cui calcio e baseball.

L’operazione sarebbe già stata definita, con tanto di documenti inviati a uno studio notarile: Yonghong Li spera così di rassicurare l’Uefa in vista della sentenza della Camera Giudicante sulla violazione dei parametri del fair play finanziario. Il Diavolo rischia l’esclusione dalle coppe europee o altre sanzioni pesanti.

In un’intervista a Il Sole 24 Ore, Fassone ha parlato della questione stadio: “Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un’analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l’Inter a San Siro. L’Inter ha le idee più chiare, noi stiamo ragionando. Saremmo l’unica città in Europa ad avere due squadre e un solo stadio, ma dall’altra parte chi lascerà il Meazza deve pensarci bene, perché San Siro è San Siro. Grazie alla nuova normativa nel giro di 12/18 mesi si può iniziare a costruire: nel 2022-23 potrebbero esserci già alcune novità a Milano”.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 11:05