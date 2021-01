Milan, aggiornamenti su Zlatan Ibrahimovic: le parole di Stefano Pioli

Tengono banco in casa Milan le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, fermo ormai da un mese e mezzo a causa di alcuni problemi muscolari. Alla vigilia della partita di campionato contro il Benevento, Stefano Pioli si è espresso sulla punta svedese e sugli altri infortunati: “Castillejo sarà convocato, il suo problema si è risolto in questi giorni. Tutti gli altri infortunati, compreso Ibra, stanno cercando di recuperare bene, bisogna avere delle cautele. Sono molto concentrati, ma ad oggi diventa difficile per me fare delle previsioni sui recuperi”.

L’attaccante di Malmoe ha fatto in ogni caso notizia, questa volta per la sua annunciata partecipazione al Festival di Sanremo: “La realtà è che Zlatan è molto più concentrato a rientrare che a Sanremo, Ibra ha avvisato me e il club prima che diventasse una notizia. E’ talmente attento e professionista per sfruttare questa occasione per dimostrare quanto sia importante e fondamentale”.

Il tecnico rossonero ha anche parlato della crescita di Theo Hernandez: “Ha giocato nel Real Madrid, ha un potenziale incredibile, col lavoro sta migliorando giorno per giorno e dimostrando di essere un giocatore di livello, ha ancora margini di miglioramento importanti, deve continuare a lavorare in questo modo”.

Sull’entusiasmo della squadra: “Un entusiasmo da cavalcare, arriva solo a fine gara quando riusciamo a dare il massimo. Nel lavoro quotidiano vedo solo grande concentrazione ed applicazione, chiedo ai miei giocatori di fare ancora di più, quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta niente. Io per primo devo fare di più, dobbiamo cercare di diventare ancora più forti. E’ giusto poi gioire quando riusciamo a dare il massimo”.

OMNISPORT | 02-01-2021 14:52