09-08-2022 13:51

Gerry Cardinale è l’uomo che inevitabilmente aprirà un nuovo ciclo. L’imprenditore americano ha lasciato gli States ed è atteso a Milano per chiudere le ultime pratiche. Non è dato sapere nemmeno quando lo si vedrà per la prima volta allo Stadio San Siro.

Milan, si avvicina il momento del Closing. Cardinale quando a Milano?

Gerry Cardinale, dopo le firme di inizio giugno si prepara al vero e proprio passaggio di consegne delle azioni rossonere dal Fondo Elliott a quello americano. Come noto dopo diverse settimane di trattative l’accordo è stato ultimato con i dettagli da limare e aggiustare. Un esempio è dato dalla cifra del vendor loan, ovvero il prestito che sarà garantito dallo stesso fondo guidato da Paul Singer per completare l’affare. Stando a Gazzetta dello Sport si parla di 600 milioni. Elliott, con quote nel capitale però pari a zero, renderebbe così ancora più forte il legame tra il fondo di Singer a quello di Cardinale.

Quando vedremo Cardinale a San Siro?

Non c’è una data certa relativa alla prima apparizione di Gerry Cardinale allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’imprenditore si sta godendo per il momento le sue vacanze. Lasciata l’America è in Europa e nelle ultime ore ha postato uno scatto con Riccardo Silva, imprenditore italiano presidente e comproprietario del Miami FC. Silva poi a Milan News ha anche detto: “Ragazzi Gerry è un grande, vedrete”. I rossoneri attendono e non è detto che il patron di RedBird non possa essere tra gli spalti di San Siro per il derby del 3 settembre. Molto dipenderà comunque dalle pratiche di passaggio.

Milan, chi è il fondo RedBird Il Milan, nonostante il passaggio di proprietà rimane comunque americano. RedBird Capital Partners, è una società americana, fondata nel 2014 da Cardinale, con esperienza nello sport e si definisce come un “fondo di investimento privato” concentrato sulla costruzione di “società a rapido tasso di crescita”