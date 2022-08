08-08-2022 12:56

Sandro Tonali, questa mattina, si è sottoposto a ulteriori esami dopo lo stop subito durante l’amichevole di pre campionato contro il Vicenza. I controlli effettuati presso la clinica La Madonnina hanno escluso lesioni di tipo muscolare.

Milan, l’esito degli esami di Tonali

Il Milan tira un sospiro di sollievo. Sandro Tonali, uscito acciaccato durante l’amichevole di qualche giorno fa contro il Vicenza non ha riportato lesioni muscolari ai flessori della coscia sinistra, ed è stato così escluso lo stiramento. questa mattina il calciatore si è infatti sottoposto ad alcuni alcuni esami strumentali in clinica a La Madonnina. Ora verrà valutato di giorno in giorno.

Milan, con l’Udinese difficile vedere in campo Tonali

Nonostante la buona notizia, visto che si temeva un lungo stop e il peggio quasi probabilmente, anche se i dubbi verranno sciolti all’ultimo, Tonali non giocherà la prima di campionato contro l’Udinese. In un periodo i cui la forma è ancora lontana è probabile che il tecnico Stefano Pioli non voglia rishiare troppo e tenga a riposo ancora il giocatore, una delle pedine più preziose del suo gioco. Probabile possa tornare a disposizione per la giornata dopoa Bergamo con l’Atalanta in programma domenica 21.

Come cambia la squadra di Pioli senza Tonali

L’esclusione in via precauzionale non è certa ma se Pioli dovesse fare a meno dell’italiano come cambierebbe il suo Milan? Al suo posto, accanto a Bennacer, potrebbe esserci Rade Krunic. Sulla destro poi spazio a Messias con Leao a sinistra. Trequartista dal primo minuto Diaz e davanti Giroud. In difesa Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez.