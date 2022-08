06-08-2022 21:44

Il Milan vince e convince a Vicenza nell’ultimo test prima dell’esordio stagionale in gara ufficiale di settimana prossima, a San Siro contro l’Udinese per la prima gara del campionato che lo vedrà difendere lo scudetto, ma deve fare i conti con la brutta tegola dell’infortunio a Sandro Tonali, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

Milan, si fermano Tonali e Messias

È il 49′ e, dopo una scivolata, l’ex Brescia si ferma toccandosi l’inguine. Una smorfia di stizza e rassegnazione e, senza nemmeno provare, si avvia direttamente verso gli spogliatoi. L’entità del problema sarà valutato nelle prossime ore, ma le prime impressioni non lasciano presagire nulla di buono e scatenano i timori dei tifosi, che sui social chiedono segnali concreti alla società, per un intervento deciso sul mercato. Pochi minuti più tardi, anche Messias è costretto ad abbandonare il campo per un colpo alla caviglia che, però, non pare preoccupare oltremodo.

Milan, la richiesta dei tifosi dopo l’infortunio di Tonali

Sui social, un tifoso scrive: “A cc siamo in difficoltà.. Inutile dire il contrario…. Milan Tonali starà fuori un mese….ora o intervenite o buttiamo le prime partite….” e un altro commenta: “Il mancato acquisto di un centrocampista al posto di Kessie al 6.8 non ci voleva. L’infortunio di Tonali ci sta, prima o dopo poteva accadere (tenuto conto dei nostri preparatori atletici)”, “Ottimo, ora Tonali si è rotto e possiamo giocare con Bakayoko a centrocampo per la gioia dei tuttoapposter”. Non manca chi prova a scherzarci su: “Tonali è troppo milanista, si è fatto male, per fare comprare un centrocampista alla società”, e chi spera in un’accelerata sul mercato: “Con Tonali rotto magari prendiamo il cc“.

Milan, la goleada al Vicenza

La gara si chiude sul 6-1 per i rossoneri, che partono male e dopo meno di venti secondi incassano il gol di Rolfini per il vantaggio dei padroni di casa. All’11’ Leao pareggia i conti. Arrivano poi, le reti di Messias e Rebic, e l’autogol di Brzan a fissare il 4-1 al riposo. Nella ripresa, detto dello stop di Tonali, c’è spazio per il gol di Tomori e per la seconda marcatura di Rebic. Al 15′ dal novantesimo spazio a Charles De Ketelaere, che debutta mettendo in mostra buoni spunti, ma non riesce a trovare il gol all’esordio.