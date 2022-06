Milan, chi è Gerry Cardinale: tutto sul nuovo proprietario del club

01-06-2022 19:44

Giornata importante per il Milan e i colori rossoneri con il passaggio di proprietà, ufficializzato oggi, 1 giugno, dal Fondo Elliott al gruppo americano RedBird fondato da Gerry Cardinale.

Milan, chi è il nuovo proprietario Gerry Cardinale

Lo dipingono tutti come un uomo riservato il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale, il cui patrimonio è stimato a circa un miliardo di dollari. Le origini sono italiane (grazie ai nonni) ma l’italiano, per sua stessa ammissione una vergogna, non lo parla. Alle spalle un matrimonio a cui ne è seguito un altro con l’attuale consorte Holly. Cardinale è cresciuto a Philadelphia dove ha anche studiato con notevoli risultati. Laurea con lode ad Harvard e borsa di studio vinta per Oxford dove ha conseguito un Master in filosofia, politica ed economia.

Milan, Gerry Cardinale e il passato in Goldman Sachs

Gerry Cardinale, neo proprietario del Milan ha fondato RedBird nel 2014 come società di investimenti azionari. Prima però ha lavorato per oltre 20 anni presso Goldman Sachs, dove è stato Partner della società e senior leader dell’attività di investimento in private equity della Merchant Bank, “che ha gestito – come si legge da comunicato diffuso dal Milan – oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato in strategie di investimento in azioni, debito, immobili e infrastrutture. Gerry ha fatto parte del Comitato per gli investimenti della Merchant Bank e del Comitato per le partnership dell’azienda”

Milan, Gerry Cardinale e l’impegno Filantropico

Non solo uomo d’affari. Gerry Cardinale è anche un Trustee del Mount Sinai Health System di New York e dirige uno dei Comitati di selezione multistatale che assegna ogni anno le borse di studio Rhodes, la stessa da lui ottenuta durante gli anni a Oxford.