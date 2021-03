Milan, che fine ha fatto Mandzukic? La situazione

La classifica del Milan dice 59 punti contro il 65 dell’Inter di Antonio Conte che aspetta anche di recuperare il match con il Sassuolo. Il divario permette ancora di crederci e di sperare nello Scudetto tendo anche a mente la corsa Champions.

Per provare nell’impresa servirà il contributo di tutti, soprattutto in questo momento tra squalificati e infortunati. Stefano Pioli aspetta anche Mario Madzukic, arrivato a gennaio ma che a causa dei problemi fisici ha visto il campo pochissimo.

L’uomo che doveva essere il valido sostituto di Ibrahimovic per il momento ha collezionato solo cinque presenze con la maglia rossonera di cui solo una da titolare che rappresenta anche la sua ultima apparizione, ovvero a Belgrado contro la Stella Rossa.

A 34 anni e dopo un anno di inattività è comunque normale in più ci si è messa la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che fino a questo momento gli è costata, tra coppa e campionato, nove partite.

Doppia sfortuna per Pioli visto gli altri infortuni degli attaccanti (Leao e Rebic) e visto anche che Ibrahimovic solo da poco è tornato a disposizione. Peccato visto che a gennaio era arrivato e era stato concepito come il colpo del mercato.

La vicenda comunque dovrebbe presto risolversi dato che se tutto andrà per il meglio il croato dovrebbre tornare a disposizione dopo la sosta nazionale. Il 3 aprile contro la Sampdoria già Mandzukic potrebbe essere convocabile o al più tardi nella gara contro il Parma.

L’attaccante se riuscisse a imporsi e ritagliarsi il suo spazio non solo potrebbe diventare protagonista dello sprint per ottenere la qualificazione in Champions ma potrebbe anche aprire il discorso del rinnovo di contratto con il club.

OMNISPORT | 23-03-2021 13:05