Milan, chi è Fullkrug: un nuovo Bierhoff per San Siro accende il derby

Ibrahimovic continua a muoversi sul mercato: dopo aver convinto Morata ad accettare il Milan, si punta ora anche all'attaccante del Borussia Dortmund

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sule interviste ai grandi protagonisti

Due super bomber di Euro 2024 per i diavoli rossoneri. Alvaro Morata e Niclas Füllkrug sono i nomi più caldi del calciomercato del Milan che sta cercando di rinforzare l’attacco dopo l’addio di Olivier Giroud e il fallimento della trattativa per Joshua Zirkzee. Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, dovrebbe decidere il suo futuro dopo la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra ma è attiva anche la pista per arrivare al centravanti del Dortmund e della nazionale tedesca. Da Bierhoff a Rummenige: continua la tradizione di tedeschi che nella città meneghina hanno infiammato il continuo derby tra Inter e Milan.

Milan, calciomercato: interesse per Niclas Füllkrug

Oltre a Morata, il Milan punta forte su Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund. Il giocatore potrebbe lasciare il club per trovare più spazio, dato l’acquisto imminente di Guirassy. I primi contatti sono stati avviati e sviluppi potrebbero emergere all’inizio della prossima settimana. Anche Tammy Abraham della Roma è stato considerato, ma il tedesco piace di più.

Niclas Füllkrug, dalla Bundesliga alla Nazionale

Niclas Füllkrug, nato ad Hannover nel 1993, ha dovuto lottare duramente per emergere nel calcio professionistico. Cresciuto nel Werder Brema, ha affrontato numerosi infortuni e prestiti prima di affermarsi. Con il Norimberga, l’Hannover e poi di nuovo al Werder, ha dimostrato tenacia e capacità di segnare, nonostante i continui problemi fisici.

Dopo la promozione in Bundesliga con l’Hannover, Füllkrug ha continuato a combattere contro gli infortuni. Il ritorno al Werder Brema nel 2019 ha segnato un nuovo capitolo, culminato con la conquista del titolo di capocannoniere della Bundesliga nel 2023. Convocato per il Mondiale qatariota, ha risposto con gol importanti per la Germania. Passato al Borussia Dortmund, ha raggiunto la finale di Champions League, consolidando il suo status di attaccante di alto livello.

Milan, il paragone tra Füllkrug e Bierhoff

Füllkrug ricorda immediatamente Oliver Bierhoff, noto per i suoi gol di testa e il suo contributo decisivo al Milan nella stagione 1998-99. L’ex bomber ispirò persino un coro dei tifosi milanisti sulle note di Cochi e Renato. Arrivato al Milan dall’Udinese dopo aver segnato il Golden Goal nella finale degli Europei del 1996 contro la Repubblica Ceca, Bierhoff portò l’ultimo titolo continentale alla Germania.

Inter e Milan, la tradizione dei tedeschi continua

Qualora si concretizzasse la trattativa tra il Milan e Fullkrug, il club rossonero porterebbe a nove i tedeschi nella sua storia del club: da Thiaw, il più recente e ancora in rosa, a Lehmann, Ziege e Schnellinger. Il legame tra tedeschi e rossoneri potrebbe quindi continuare con l’attaccante del Borussia Dortmund e rispondere alla storica tradizione nerazzurra che ha visto nella sua rosa calciatori come Rummenigge, Matthäus, Brehme e Klinsmann.