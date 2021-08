Milan: colpo a centrocampo, ma Pioli rischia di perdere un altro big

Tiemoué Bakayoko torna al Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara stanno per mettere a segno il quarto ingaggio di un giocatore francese dopo gli arrivi di Maignan, Ballo Touré e Giroud.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dall’Inghilterra, il club rossonero ha trovato l’accordo con il Chelsea per il trasferimento del centrocampista ex Napoli in Italia: è stata trovata l’intesa sulla formula, che sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto per una operazione complessiva non superiore ai 10 milioni di euro.

Trovata anche la quadra sull’ingaggio del giocatore, che accetterà una riduzione dello stipendio da 3 a 2,5 milioni di euro. L’affare è in chiusura e a breve arriverà la fumata bianca dal Chelsea.

Trattativa in salita invece per il rinnovo di Franck Kessie, perno fondamentale della mediana rossonera. L’ivoriano rischia di emulare Donnarumma e Calhanoglu e lasciare il club a parametro zero nella prossima stagione, se non arriverà l’accordo con il Diavolo. Maldini a margine della gara con la Samp ha spiegato che tutto può ancora succedere: “C’è una linea comune, dobbiamo fare ciò che è sostenibile. In passato questo non è stato fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi che le acquisizioni seguiranno questo spirito. Non ho preconcetti, sono aperto a tante soluzioni”.

In caso di mancato accordo, il Milan potrebbe decidere di cedere il giocatore già in questa sessione di mercato, le offerte dall’estero, in particolare dalla Premier League, certo non mancano, anche se per Stefano Pioli sarebbe un colpo, l’ennesimo dopo le partenze di Donnarumma e Calhanoglu, difficile da digerire.

Kessie ha ricevuto un’offerta dal Tottenham da 8 milioni di euro, ben più alta di quella fatta da Maldini. L’ivoriano vuole però restare e spera in un accordo intorno ai 6,5 milioni di euro più bonus, mentre i meneghini per ora non vanno oltre i 5. Si aspettano novità da Elliott.

