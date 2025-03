Milan, con chi ce l’ha Leao? Lo sfogo in stile Mourinho un boomerang sui social

L’attaccante posta una storia Instagram denunciando che la squadra ha “contro tutto e tutti”: un attacco agli arbitri o ai tifosi?

Uno sfogo social in stile Mourinho, per compattare il Milan contro i nemici esterni: fa discutere l’ultima storia Instagram di Rafa Leao, che nel tentativo di unire l’ambiente rossonero finisce per attirare su di sé nuove critiche da parte dei tifosi.

Milan, lo sfogo di Leao su Instagram

Qualche settimana Theo Hernandez se l’era presa contro i suoi haters, stavolta è Rafa Leao a utilizzare una storia Instagram per uno sfogo che finisce irrimediabilmente per trasformarsi in un autogol social da parte dell’attaccante portoghese. Leao ha pubblicato una foto del Milan sceso in campo ieri nella sconfitta con la Lazio, aggiungendo questa didascalia, scritta in portoghese: “Purtroppo siamo noi contro tutto e tutti. È ora di tornare a risultati positivi e il gruppo resterà più unito che mai!”.

Arbitri o tifosi: con chi ce l’ha Leao?

Una frase in stile Mourinho, di quelle volte a compattare la squadra contro i nemici esterni: già, ma quali nemici? A chi si riferisce Leao quando parla di “noi contro tutto e tutti”. Il suo potrebbe essere uno sfogo contro il mondo arbitrale, in seguito al rigore decisivo concesso alla Lazio nei minuti di recupero, contestato fortemente dal Milan.

Ma le parole di Leao potrebbero rappresentare anche un attacco alla stessa tifoseria del Milan, sempre più ostile alla squadra, alla dirigenza, all’allenatore Sergio Conceiçao: Leao, insomma, inviterebbe i suo compagni a giocare anche contro i critici.

Leao, effetto boomerang per la storia su Instagram

Vedremo se l’appello di Leao servirà al Milan per voltare pagina, dovremo attendere il prossimo match dei rossoneri – l’8 marzo contro il Lecce – per saperlo. Intanto la sua storia Instagram può essere già definita un vero e proprio boomerang, se rapportata alle reazioni dei tifosi rossoneri. “Questo o vive in un mondo parallelo o prende per scemi i suoi tifosi”, il commento su X di Rockett. “Abbiamo visto quanto correvi ieri… a parole sono tutti fenomeni”, aggiunge Gio.

Per Andrea, Leao ce l’ha con i tifosi: “Abbiamo fischiato gente come Pirlo e Seedorf, ma Leao si offende poverino”. “Questa storia non ha senso, non serve a nessuno. Leao dia prova di quello che vale, invece di prendersela coi tifosi”, il commento di Khan. “‘Contro tutto e tutti’ significa ‘non è colpa nostra’: a chi vuole darla a bere Rafa?”, attacca Szawik. “Ottima idea anche l’averlo scritto in portoghese, il miglior modo per avvicinare i tifosi”, fa notare AndreaCR.