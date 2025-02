Milan, Conceicao abbandona la sala stampa dopo la prima domanda: cosa è successo

Interviste indigeste per il portoghese: il precedente un mese fa prima della sfida col Como. Il monito dei tifosi sul web: "Sia dia una regolata"

Neppure i Fab Four hanno dato la scossa al Milan. Leao, Pulisic, Joao Felix e Gimenez: tutti insieme dal primo minuto. Ma contro il Feyenoord il Diavolo è stato condannato da una papera di Maignan a inizio gara e non ha avuto trovato la forza di reagire. Evidentemente infastidito dall’ennesima prova negativa dei suoi, Conceicao ha palesato il suo malcontento abbandonando la conferenza stampa del post partita dopo una sola domanda.

Milan, interviste indigeste per Conceicao: il precedente

Da quando è approdato al Milan, è già la seconda volta che il tecnico portoghese si mostra poco propenso a rapportarsi con i media. Il precedente risale a un mese fa, prima dell’inizio della partita di campionato col Como.

In quella circostanza Conceicao aveva confessato con estrema franchezza e in diretta tv di non gradire “queste interviste mezz’ora prima della partita”, facendo calare il gelo negli studi di Dazn. È successo di nuovo in seguito al ko col Feyenoord nell’andata dei playoff di Champions League al De Kuip di Rotterdam, ma questa volta nella conferenza stampa del post partita.

Perché Conceicao ha abbandonato subito la conferenza

L’allenatore rossonero ha risposto a una sola domanda, poi si è alzato ed è andato via. Conferenza flash, insomma. È stato lo stesso Conceicao a spiegare il motivo della sua fuga: “Ho aspettato 15 minuti fuori (il suo intervento faceva seguito a quello degli olandesi, ndr). Ora faccio 30 secondi, quindi basta”.

Oltre all’approccio dei suoi, mai veramente capaci di reagire alla topica di Maignan per avendo tutta una partita a disposizione, all’ex Porto non sono piaciute neppure le tempistiche del dopo gara. Una serata da dimenticare, che obbliga il Milan a ribaltare il risultato nella sfida di ritorno in programma martedì a San Siro.

Milan ko, la reazione dei tifosi al gesto dell’allenatore

C’è chi proprio non ha gradito l’abbandono della conferenza stampa da parte di Conceicao. “Caro Sergio, dovresti darti una regolata. Credo che tu abbia dei problemi, di comunicazione, di concentrazione. Vedo un Milan che del Milan ha solo il nome e niente più” commenta Max su Instagram.

“Serve un vero allenatore” rincara ‘caragna’. “Sinceramente non mi aspettavo potesse fare peggio di Fonseca. Si può già pensare al post Conceicao a giugno, spero finalmente sia un allenatore italiano” scrive Luigi. Un altro tifoso chiosa così: “Troppo nervoso anche Sergio. Per 15 minuti non era il caso di fare questa scena”.