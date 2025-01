Milan, Conceicao e lo sfogo in diretta che gela tutti: il tecnico costretto a scusarsi

Il tecnico infastido dalle domande nel pre-partita del match col Como, poi la retromarcia e le scuse dopo il triplice fischio e il successo in rimonta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sergio Conceicao ha centrato la sua prima vittoria in campionato ribaltando il Como grazie alle reti dei ritrovati Theo e Leao, tornati protagonisti col Milan dopo i precedenti burrascosi con Fonseca. Ma il tecnico portoghese è stato anche costretto a scusarsi nel post partita per lo sfogo in diretta tv prima dell’inizio del recupero della 19a giornata.

Il duro sfogo di Conceicao prima di Como-Milan

Come da prassi, poco prima dell’inizio della gara l’allenatore si è presentato ai microfoni di Dazn per la consueta intervista che precede la partita. Conceicao, però, è parso subito piuttosto infastidito sin dalla prima domanda incentrata sul deludente pareggio interno col Cagliari che ha fatto seguito al trionfo in Supercoppa.

L’ex Porto è stato piuttosto sbrigativo nella risposta: “È passata, dobbiamo giocare adesso”, lasciandosi poi andare a uno sfogo in seguito al quale è calato il gelo: “Non mi piace fare queste interviste mezz’ora prima della partita, scusate ma è così”. Il tecnico del Milan ha quindi risposto in maniera estremamente sintetica alle altre domande per quella che si è rivelata una vera e propria chiacchierata flash.

Nel post partita sono arrivate le scuse del lusitano

I rossoneri non hanno giocato affatto una gran partita, ma ancora una volta – come già accaduto in Arabia Saudita – sono riusciti a imporsi in rimonta, reagendo allo svantaggio con l’uno-due micidiale di Theo Hernandez e Rafa Leao tra il 71′ e il 76′. Sempre ai microfoni di Dazn Conceicao ha fatto marcia indietro confessando di essere un tipo “bollente, vivo la partita in maniera appassionata. Scusate, non sono abituato alle interviste prima delle gare, anche se faccio l’allenatore da 13 anni”.

E poi rivela: “Non parlo neppure con la famiglia da tre ore prima della partita”. Però riconosce l’errore: “Qui le regole sono altre e devo abituarmi. Scusate, scusate, scusate”. E suggerisce anche una soluzione: “Prima delle partite la società deve parlare di più e io di meno”.

Le spine di Conceicao per il big match con la Juve

Il prossimo turno di campionato mette di nuovo contro Milan e Juventus. Conceicao, dunque, ritrova Motta dopo averlo già battuto all’esordio sulla panchina rossonera nella semifinale di Supercoppa a Riad. Ma a non lasciare tranquillo il lusitano sono Morata, Pulisic e Thiaw. Lo spagnolo, grande ex di turno, è stato ammonito e, in quanto diffidato, salterà il big match di San Siro. L’americano e il difensore, invece, sono stati costretti ad abbandonare il rettangolo verde a causa di problemi muscolari.

Saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’entità degli infortuni subito, ma la loro presenza con la Signora è a forte rischio. C’è poi la questione tecnica: ancora una volta la reazione del Diavolo si è registrata dopo essere andato in svantaggio. Se Conceicao esalta il carattere dei suoi ragazzi, nello stesso tempo riconosce che “dobbiamo essere più solidi e quindi non prendere gol. Bisogna insistere su aspetti che per me sono la base del calcio”.