Milan, sorriso amaro a Como: Conceicao perde Morata e Pulisic per la sfida con la Juventus

Il centravanti spagnolo salterà la partita contro la sua ex squadra per squalifica, avendo ricevuto la quinta ammonizione: l'americano ha accusato un problema al flessore della gamba sinistra, domani gli esami

Tre punti su un campo difficile, al termine di una partita ancora più difficile: il Milan espugna il campo del Como grazie ai gol di Theo Hernandez e Leao, che ribaltano il vantaggio di Diao.

Milan, Morata salta la Juve

Ma il prezzo da pagare sarà alto, per la squadra di Conceicao: il tecnico portoghese dovrà innanzi tutto fare a meno di Alvaro Morata, che è incappato nella sua quinta ammonizione al 20′ per un fallo su Diao: essendo diffidato, lo spagnolo sarà squalificato in vista del match di sabato in casa della Juventus . Un’assenza pesante, oltretutto di uno storico ex bianconero come il centravanti ex Real e Atletico: per lui, complessivamente, 130 presenze e 35 gol con la maglia bianconera. E’ molto probabile che il centravanti titolare contro i bianconeri sarà Tammy Abraham, che ha giocato nel secondo tempo contro il Como al posto proprio di Morata.

Milan, si ferma Pulisic

Ma non sarà la sola assenza pesante nel reparto offensivo rossonero: al termine del primo tempo contro il Como, Conceicao ha dovuto far i conti con l’ennesimo infortunio di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense ha riportato un fastidio alla coscia sinistra costringendo il tecnico portoghese a utilizzare subito un cambio: al suo posto è entrato Jimenez, ed è molto probabile che sarà proprio lo spagnolo ad essere schierato sabato all’Allianz di Torino.

Pulisic, la dinamica dell’infortunio

Al minuto 44′ Pulisic ha ricevuto un colpo da dietro alla caviglia da Kempf, ed ha subito frenato la sua corsa. Il centrocampista si si è seduto a terra, terra dolorante, richiamando subito l’attenzione dello staff medico mentre si toccava il flessore della gamba sinistra. Pulisic ha fatto subito segno di non poter continuare la partita.

