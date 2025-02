Milan, i “Fantastici 4” sono già nel mirino: le scelte di Conceicao non convincono. Gimenez, il gesto di lealtà

La scelta di Conceicao di mandare in campo Leao, Joao Felix, Pulisic e Leao sembra già un esperimento fallito. Col Feyenoord la qualificazione agli ottavi resta aperta ma a San Siro serve cambiare marcia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un Milan fantasia che però finisce per incartarsi su sé stesso. La vigilia agitata del Feyenoord con tanto di cambio di allenatore 48 ore prima di un match di Champions League si trasforma in un post-partita con tanti dubbi da parte dei rossoneri e di Sergio Conceicao.

I fantastici 4 non convincono

Doveva essere un Milan a forte trazione anteriore quello in campo con il Feyenoord ma il risultato è stata una squadra poco equilibrata. Il mercato ha consegnato a Sergio Conceicao tante “armi” da sfruttare in attacco con l’arrivo di Gimenez e Joao Felix che si sono andati ad aggiungere a un reparto composto già da Leao e Pulisic. La voglia di un Milan a trazione anteriore ha contagiato tutti e Conceicao (complice anche qualche assenza) ha assecondato il desiderio ma il risultato non è stato sempre convincente con una squadra che è apparsa spesso sbilanciata e che ha prestato il fianco alle ripartente degli avversari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Feyenoord-Milan: le pagelle

La rabbia dei tifosi

Sui social l’esperimento dei “Fantastici 4” viene già bocciato dai tifosi dopo il ko di Rotterdam: “Piano partita folle. Nessuna lettera della gara in corso. Reijnders sacrificato per giocare senza equilibrio. Sistematicamente uccisi sulle ali in sovrapposizioni”, scrive Joshua. E ancora: “Quattro attaccanti, tanta confusione, ad oggi il nostro centrocampo (quel che resta) non li regge. Manca un’idea di gioco e manca soprattutto la giusta mentalità”.

Se Conceicao è quello che si prende la maggior parte delle critiche dopo la sconfitta, ovviamente tanti commenti negativi sono riservati anche alla prestazione negativa di Mike Maignan. L’errore del portiere rossonero in occasione del gol realizzato da Paixao pesa tanto nel bilancio del match e forse anche del doppio confronto.

Il gesto di Gimenez

Il mondo del calcio si è abituato alla “mancanza” delle bandiere. Le logiche del mercato portano giocatori importanti a cambiare maglia. Una lezione che i tifosi stanno imparando, a cui forse si stanno ancora abituando. Quando un calciatore non è raro vederlo accusato di “tradimento”. Non sembra il caso dei tifosi del Feyenoord che hanno accolto con grande calore il ritorno a Rotterdam di Santi Gimenez. Un grande abbraccio verso un giocatore che nel corso delle ultime stagioni è diventato un punto di rifermento e che ora a distanza di pochi giorni dall’ultima presenza si ritrovano come avversario. E anche l’attaccante messicano non è stato da meno, al momento del suo ingresso in campo nel passaggio nel tunnel, il giocatore è stato ripreso mentre ha evitato di calpestare, al momento del suo ingresso in campo, il logo del Feyenoord in segno di rispetto.