Milan, continuano le uscite: Castillejo pronto a lasciare

È stata fissata un deadline per l’uscita di Samu Castillejo dal Milan. Come riporta oggi l’edizione di Tuttosport, l’esterno iberico piace molto al CSKA Mosca (e non è una novità), ma per concludere la trattativa ci sarebbe tempo solamente fino al 7 settembre, ovvero fino a martedì prossimo, giorno in cui si concluderà il mercato russo.

Le parti sono ormai molto vicine, e la fumata bianca è ormai in vista nonostante ci siano ancora alcuni dettagli da limare tra le due società.

OMNISPORT | 04-09-2021 15:34