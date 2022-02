Milan, dal mercato una buona notizia: tradimento scongiurato

13-02-2022 08:33

La più grande paura dei tifosi rossoneri è quella del ripetersi di un caso Calhanoglu. Il calciatore turco l’anno scorso ha lasciato a parametro zero il Milan per accasarsi sull’altra sponda del Naviglio, in casa dei cugini dell’Inter. Una situazione che la fanbase del Milan non ha proprio mandato giù e che rischia di ripetersi anche nella prossima estate.

Milan: deciso l’addio di Kessie

Sembrano essere ormai interrotte definitivamente le trattative tra il Milan e Franck Kessie per il rinnovo contrattuale del centrocampista. Un vero e proprio caso quello del giocatore che alla fine della scorsa stagione aveva dichiarato amore eterno ai colori rossoneri e che a distanza di qualche mese ha cominciato un vero e proprio braccio di ferro con la società. Troppo alte le sue richieste per rinnovare e troppo forte la tentazione di acciuffare un contratto super.

Kessie-Inter: si raffredda la pista

Nelle scorse settimane si era parlato molto di un interessamento dell’Inter per il centrocampista ivoriano. Il reparto centrale della squadra di Simone Inzaghi può aver bisogno di una sistemata visto che alcuni giocatori non sembrano rientrare nei programmi del tecnico. Per questo motivo Marotta ha avvicinato l’entourage del centrocampista. Ma anche i nerazzurri sono sembrati spaventati dalla richiesta di ingaggio. Nelle ultime ore sembra essersi riaperta la pista che porta al Barcellona ma il calciatore sembra non avere fretta e aspetta una chiamata anche dalla Premier League.

Kessie: tradimento scongiurato

I tifosi del Milan potrebbe dunque tirare un sospiro di sollievo, visto che sembrano essere sempre meno le possibilità che Kessie finisca all’Inter: “L’importante è che questa situazione finisca presto per evitare di ripetere la situazione tragicomica degli altri due fuggiaschi. Ma 8 milioni sono una cifra assurda”. Ma c’è chi è ha ancora il dente avvelenato con lui: “Due stagioni mediocre, una da campione e l’ultima da spettatore, eppure la stampa a favore vuole convincere che il camioncino merita i soldi che chiede”.

