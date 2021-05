Milan, Dalot attende il suo futuro

Il terzino del Milan Diogo Dalot in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è espresso così sul suo futuro: “Dico che ho passato un anno fantastico e ho incontrato bellissima gente. È stato un vero piacere giocare nel Milan ma ora penso all’Europeo e davvero non so cosa succederà”.

L’esterno in prestito dal Manchester United ha poi elogiato Pioli: “Cosa mi ha insegnato? Che la squadra deve essere concentrata per tutti i novanta minuti e consapevole di ogni singolo aspetto della partita, di ciò che sta succedendo. E la convinzione che tutto quello che prepari in allenamento lo ritroverai in partita, che andrà esattamente così”.

