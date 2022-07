28-07-2022 19:59

In principio fu Romain Faivre, trequartista classe ’98 attualmente in forza all’Olympique Lione che, meno di un anno fa, da obiettivo numero uno del Milan si ritrovò a veder sfumare il suo passaggio in rossonero per una presa di posizione eccessiva che, secondo i rumors di allora, convinse la dirigenza del Diavolo ad abbandonare la pista nonostante la trattativa ben avviata con il Brest, detentore del cartellino. Oggi lo scenario potrebbe ripetersi con l’attuale obiettivo principe del mercato dei campioni d’Italia: Charles De Ketelaere. E i tifosi non nascondono i propri timori.

Milan, un anno fa la vicenda Faivre

Per chi non ricordasse le vicende dello scorso agosto è bene rammentare come, ormai vicinissimo a passare al Milan, per farsi liberare dal Brest, Romain Faivre si impuntò a tal punto da decidere di non rispondere alla chiamata per il ritiro in programma della gara contro lo Strasburgo, rimanendo di sua volontà a casa. Una decisione che, stando alle indiscrezioni, non face piacere alla dirigenza rossonera che, così, scelse di tagliare i ponti e rinunciare all’affare. Faivre rimase al Brest per altri sei mesi, poi, a gennaio si trasferì all’OL.

Milan, De Ketelaere non si allena con il Club Brugge

Oggi, il passato potrebbe ripetersi con De Ketelaere. Il centrocampista è ormai davvero a un passo dall’accasarsi all’ombra della Madonnina, con Club Brugge e Milan vicini all’accordo sulla base di un’offerta da 35 milioni più bonus, ma come rivelato dalla testata sportiva belga, HLN Sport, i due club non avrebbero gradito la scelta del gioiellino classe 2001 di non prendere parte all’allenamento in gruppo in programma oggi e tornare a casa, dopo essersi regolarmente presentato al centro sportivo dei nerazzurri di Belgio.

De Ketelaere resta a un passo dal Milan, ma i tifosi tremano

Una mossa che, però, difficilmente cambierà le carte in tavola (De Ketelaere, a scanso di clamorosi colpi di scena, sarà infatti presto il nuovo trequartista del Milan), ma che riporta alla mente dei tifosi i fantasmi dell’estate scorsa e, dopo settimane di trattative e un’attesa a tratti estenuante, proprio a un passo dalla fumata bianca, fa emergere le paure di vivere un caso Faivre-bis.

Sui social, qualcuno scrive: “Capisco e apprezzo che Charles voglia il Milan ma deve evitare di mettersi in questa posizione, un Faivre bis non fa che penalizzare entrambi”, o anche: “Beh si, sta andando in rottura con il club per venire da noi. Se non sarà del Milan sarà un Faivre 2.0 per le modalità“, “Ahia, sta facendo come Faivre”.

Milan, i timori dei tifosi su De Ketelaere

I commenti dei tifosi sono davvero tanti. “Ormai salta, esattamente come Faivre che rilasciava troppe interviste. Hanno trovato la scusa“, aggiunge un tifoso con un’emoticon divertita e una sconsolata, e poi: “Non arriva più, esattamente come Faivre. Ormai sono abituato…”, “Non è una cosa positiva.. vedi che fine ha fatto Faivre dopo che ha fatto questo identico gesto. Non sono cose che il Milan apprezza“, “Questo fa la fine di quell’altro… Faivre”, “Sta andando a finire esattamente come Faivre mi sento male“. E, infine, non manca chi sentenzia duramente e sembra chiudere le porte a De Ketelaere: “Atteggiamento da Faivre. Piccolo uomo senza educazione“.