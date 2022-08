Milan, De Ketelaere si presenta con 3 gol in 45 minuti

07-08-2022 14:30

Charles De Ketelaere firma tre gol in 45 minuti e si candida per una maglia da titolare contro l’Udinese.

Il colpo di calciomercato del Milan – acquistato per 32 milioni di euro, più bonus e una percentuale sulla futura rivendita dal Club Bruges – è stato il protagonista nel test contro la Pergolettese (Serie C) che è andato in scena oggi, domenica 7 agosto. Schierato come trequartista, ha segnato un gol su rigore, uno di testa su calcio d’angolo e un altro di sinistro.

Nelle scorse ore De Ketelaere aveva sottolineato come “le ultime settimane per me sono state difficili, le società si sono messe in contatto e poi è toccato agli agenti portare avanti la trattativa. A loro ho espresso il desiderio di trasferirmi al Milan, anche se per essere qui ho dovuto fare un piccolo sacrificio (il riferimento è al Bruges, ndr). Ma io volevo assolutamente venire qui”.