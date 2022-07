Milan, De Ketelaere "sveglia" Diaz e Messias: Marsiglia ko

31-07-2022 20:23

Il Milan compra De Ketelaere? I suoi “concorrenti” accelerano. L’ultima amichevole internazionale dei rossoneri allarga il sorriso di Stefano Pioli, che vede la squadra vincere e convincere sul campo dell’Olympique Marsiglia di Igor Tudor, sconfitto 2-0.

A due settimane dall’inizio del campionato in casa contro l’Udinese, e a sei giorni dall’ultimo test a Vicenza, i campioni d’Italia passano con disinvoltura sul campo di una teorica rivale nella prossima fase a gironi di Champions League e al termine di una partita vera, tra il gran tifo dei padroni di casa e qualche momento di tensione emerso durante i 90 minuti.

Aspettando l’arrivo e l’inserimento del belga, Pioli e i tifosi possono sorridere per il già buono stato di forma di diversi giocatori, per il fatto che la squadra ha già ritrovato i meccanismi di gioco alla base del trionfo della scorsa primavera.

Sugli scudi in particolare Brahim Diaz e Junior Messias, sulla carta i rivali di De Ketelaere per una maglia da titolare al centro della trequarti o sulla destra: lo spagnolo ha disegnato buone trame di calcio fornendo al brasiliano l’assist del primo gol al 10’ e sfiorando più volte la soddisfazione personale, mentre Messias ha completato la propria super giornata regalando a Giroud il pallone del 2-0 già al 28’.

Da notare come le due azioni abbiano preso il via dalle fasce, la prima a sinistra con Theo Hernandez, la seconda a destra con capitan Calabria. Parzialmente in ombra il solo Rafa Leao, ma non basta per oscurare l’ottimismo alla luce di un mercato che porterà altri rinforzi in rosa.