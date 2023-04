Milan e Giroud ancora insieme, ora è ufficiale

Le parole dell’attaccante del Milan dopo il rinnovo con i rossoneri TMW: “Mi sento milanista fin dal primo giorno, mi sento molto bene”

Era nell’aria ed ora è ufficiale: il matrimonio tra Olivier Giroud ed il Milan prosegue per un’altra stagione. L’attaccante francese, andato in rete – seppur abbia sbagliato un rigore – nella partita di ieri sera valida per i quarti di finale di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, prolunga la sua permanenza in rossonero per ancora una stagione.

Il comunicato ufficiale del Milan

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud. Olivier, al Milan dall’estate 2021, è diventato un importante punto di riferimento al centro dell’attacco rossonero, collezionando 76 presenze e 27 gol”.

Dopo il rinnovo ufficiale con il Milan, fino al 30 giugno del 2024, Olivier Giroud ha commentato brevemente, all’uscita dalla sede del club rossonero, l’accordo raggiunto con il club di Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Sono molto felice, è andato tutto bene. Era il modo migliore per festeggiare ieri sera, anche se la cosa più importante è aver passato il turno”. Prosegue poi ancora l’attaccante con la maglia numero 9 del Milan: “Mi sento milanista fin dal primo giorno, ho ricevuto una bella accoglienza fin da subito. Mi sento molto bene”.

La stagione di Olivier Giroud

Ad oggi, il 36enne francese natio di Chambéry, ha collezionato dei numeri impressionanti specialmente in Champions League: l’attaccante rossonero, in 10 presenze, ha realizzato ben 5 reti ed ha collezionato 2 assist ad i suoi compagni. Questi numeri, dati l’arrivo in semifinale di Champions, possono ancora aumentare. In Serie A, invece, nel corso di 26 partite, l’ex Arsenal e Chelsea, ha trovato la via del gol 8 volte ed ha servito 4 assist.