"Milan e Inter prime grazie ai migliori della A", è polemica

In attesa del possibile ritorno della Juventus, la classifica del massimo campionato continua a vivere sul duello al vertice tra le due milanesi. L‘Inter è tornata avanti grazie al successo sul campo della Fiorentina, il Milan ha l’opportunità di riprendersi la vetta in caso di successo sul Crotone. Ma quali sono i veri punti di forza delle due squadre?

Milan e Inter, i punti di forza

Troppo facile individuare nei bomber, Ibrahimovic e Lukaku, i valori aggiunti delle due formazioni. Anche gli esterni che spingono, Hernandez e Hakimi, sono frecce pericolose per gli archi di Pioli e Conte, così come i partner offensivi (Lautaro e Sanchez da una parte, Leao e Rebic dall’altra) e due reparti difensivi che si stanno sempre più registrando. Ma, probabilmente, il segreto di entrambe le squadre è a centrocampo.

Milan e Inter, il parere di Ziliani

Del resto anche i latini lo sottolineavano spesso: “In medio stat virtus”. E in questo caso ci sono due interpreti che sono tra i più forti del campionato. Per il giornalista Paolo Ziliani, anzi, sono senza ombra di dubbio i migliori: “Se Milan e Inter sono in testa alla classifica è perchè hanno i due più forti centrocampisti del campionato: Kessie e Barella“, scrive su Twitter. “L’interista decisivo ormai, con iniziative, assist e conclusioni, in quasi tutti i gol della squadra”.

Kessie e Barella migliori? È polemica

“Barella è tra i migliori d’Europa. Fortissimo. Polmoni, piedi, testa, inserimento, tecnica. Fortissimo”, commenta un utente. “Vero. Il problema é che gli interisti fanno fatica ad ammettere che anche Kessie sia su quel livello”, puntualizza un altro. “Uno segna solo su rigore, l’altro disegna calcio”, è il post polemico di un interista. “Kessie è il miglior recuperatore di palloni di questo campionato, ma Barella attualmente è il centrocampista più completo. P.S.: segna senza tirare i rigori”, è il parere di un altro follower.

