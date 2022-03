Milan e Juve, Cassano fa arrabbiare tutti ma svela il colpo rossonero

08-03-2022 09:43

Il solito Antonio Cassano senza peli sulla lingue che non le manda a dire. Nell’immancabile puntata del lunedì sera della Bobo Tv in compagnia degli altri moschettieri del calcio sul web, Daniele Adani, Ventola e Cristian Vieri, Fantantonio si è lasciato andare come in ogni occasione suscitando le ire della rete per alcune sue dichiarazioni soprattutto su Milan e Juventus in particolare contro Allegri. Ma per quanto riguarda i rossoneri l’ex giocatore di Bari Vecchia ha svelato quello che secondo lui è un colpo già chiuso di mercato.

Cassano tra elogio e critica: “Milan squadra da 5° posto”

L’analisi di Antonio Cassano parte dal primato del Milan, per lui non scontato viste le forze in campo, e qui la prima stoccata all’organico nelle mani di Pioli, considerazione che però si tramuta in un complimento al tecnico rossonero:

“Il Milan è la quinta forza del campionato, anche l’Atalanta è molto più forte del Milan, ma con il lavoro e con l’evoluzione delle idee, si arriva a questi risultati. Se finisce così, bisogna fare i complimenti al Milan. Stanno facendo qualcosa di unico, eccezionale, va dato un grandissimo merito a Pioli“

Mercato Milan, Cassano: “Hanno preso Belotti”

Durante la diretta ha però svelato quello che secondo le sue informazioni (Cassano studia da procuratore, ndr) dovrebbe essere un colpo già chiuso da Maldini e Massara per il prossimo anno: “Il Milan ha chiuso per Belotti, da quello che ho raccolto”.

Poi si riabilita nella sua analisi sul Milan ma si concentra su quello che servirà a Pioli il prossimo anno:

“Sta facendo un lavoro eccezionale e lo ha fatto anche l’anno scorso, ma ha perso Donnarumma e perderà anche Kessié. Con chi lo sostituirà? Hanno fatto benissimo sostituendo Donnarumma, ma servono almeno 3-4 pedine e una sarà un attaccante”.

Cassano sulla Juve: “Se gioca così esce col Villareal”

Non poteva mancare il commento di Cassano sulla scialba prestazione della Juventus contro lo Spezia: “La fortuna della Juve è che l’Atalanta ha mille problemi, altrimenti non arrivava neanche quarta”. E giù critiche verso Allegri, spalleggiato da Adani:

“Bentancur e Kulusevski solo Allegri poteva non farli giocare. Adesso fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. Morata? È un campione, ma fa il terzino. Vlahovic? È arrivato con una voglia impressionante, ma adesso non fa più niente, non fa neanche un tiro in porta”.

Bufera web dopo le parole di Cassano su Juve e Milan

Le parole di Antonio Cassano hanno avuto una grossa risonanza sul web e non sono mancate le critiche a cominciare dagli juventini che riguardo la fortuna per gli infortuni dell’Atalanta ricordano: “Antó noi c’abbiamo pure il giardiniere in terapia intensiva…”, “Cassano ha detto che passa il Villareal. Ragazzi siamo ai quarti di Champions, non ci credo”.

Anche i tifosi del Milan, al di là dei complimenti a Pioli, non hanno gradito la frase sull’organico da 5° posto in classifica: “Leggo gente prendersela con Cassano perché sminuisce il Milan. Forse non avete capito che Antonino nostro va difeso e sostenuto, continuando così ci porta il doublete. Vai Antonio cuore rossonero non mollare!!!” e ancora chi si interroga: “Io mi chiedo ma questo chi lo fa parlare? Abbiamo raggiunto vette di ignoranza epocale”.

