22-12-2022 10:00

Bennacer c’è. I rinnovi contrattuali in casa Milan sono vissuti sempre con una certe agitazione e anche in questo caso la situazione ha tenuto i tifosi con un paio di ansia. Ismael Bennacer però dovrebbe presto mettere la sua firma che lo legherà al Milan anche nelle prossime stagioni, chiudendo così una lunga trattativa.

Milan, in arrivò la fumata bianca per Bennacer

A riferire di una svolta nella trattativa tra il Milan ed Ismael Bennacer è Tuttosport che rivela come ieri la dirigenza rossonera abbia avuto un incontro con il nuovo agente del centrocampista, Enzo Raiola. L’incontro è durato circa un’ora mezza e Maldini e Massara avrebbero fatto un altro passo verso l’accordo arrivando a mettere sul piatto 4 milioni di euro. Una mossa che potrebbe essere decisiva per portare a termine la trattativa forse già entro Natale. Tra richiesta e offerta ballano ancora 500mila euro ma la sensazione che filtra dalle parti in questo momento è quella di un neanche troppo velato ottimismo.

Milan: Tonali e Bennacer per le fondamenta rossonera

Se Leao rappresenta la punta di diamante della formazione rossonera, Ismael Bennacer ne è una colonna portante. Nel corso delle ultime stagioni il centrocampista algerino ha dimostrato di essere uno degli elementi insostituibili a disposizione di Stefano Pioli. Insieme a Tonali va a formare uno dei migliori centrocampo della serie A. L’algerino è probabilmente un giocatore poco appariscente ma la sua presenza in campo sia in fase di interdizione che di costruzione è stata fondamentale per Stefano Pioli, e il suo rinnovo permette ai rossoneri di dormire sonni tranquilli.

Milan, ora tutto su Leao: lo stato della trattativa

La lunga pausa per le nazionali non è stata vissuta dalla dirigenza del Milan come una vacanza. Se il rinnovo di Ismael ha portato via tempo ed energie, quello di Rafael Leao rischia di essere decisamente più complicato. E non perché il portoghese non si trovi bene a Milano. Stando a quanto riportato anche dal giornalista Gianluca Di Marzio a complicare i piani rossoneri c’è soprattutto la multa che il giocatore deve versare allo Sporting Lisbona ed in questo momento, Leao ed il suo entourage, vogliono provare a monetizzare il più possibile per riuscire a pagare il debito da 19 milioni di euro. Dalla Premier sono arrivate proposte di ingaggio da record per il giocatore, proposte che il Milan non può permettersi di pareggiare. Maldini e Massara si spingeranno fino al limite massimo per trattenere il giocatore che però deve anche far pesare la sua voglia di restare in rossonero.