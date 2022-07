Milan esagerato: Maldini risponde a Inter e Juve con un bel tris

10-07-2022 09:39

Il Milan non ha intenzione di perdere altro tempo. Dopo la conferma del duo Maldini-Massara, c’è la voglia di rispondere ai grandi colpi delle rivali Inter e Juventus. Nel mirino un tris che sarebbe da sogno.

Milan, Renato Sanches è ancora possibile

Sembrava destinato a vestire la casacca del PSG ma, in realtà, Renato Sanches non ha ancora firmato nulla con il club parigino. Il Milan non ha intenzione di mollare la presa e insiste nel provare a convincere il centrocampista portoghese a scegliere di vestire la casacca portoghese.

In casa Milan sono certi che, per sostituire Frank Kessié (già presentato a Barcellona), serva un giocatore con delle caratteristiche simili all’ivoriano, ovvero uno come Renato Sanchez. L’offerta del Diavolo è inferiore rispetto a quella del PSG ma al Milan sarebbe centrale nel progetto di Stefano Pioli.

Milan, De Ketelaere e Ziyech aspettano novità dai rossoneri

Sia Charles De Ketelaere che Hakim Ziyech attendono di capire se il Milan farà l’affondo decisivo nei loro confronti. Il primo non ha partecipato al primo test amichevole del Brugge, a conferma di come il suo futuro non sia ancora del tutto chiaro. Anche il fantasista marocchino non è ancora certo di dove giocherà in questa nuova stagione.

Partito per il ritiro negli USA con il Chelsea, è comunque pronto a fare marcia indietro non appena il Milan dovesse trovare un accordo con la società inglese. Thomas Tuchel non avrebbe problemi a lasciarlo andare, quindi tutto è nelle mani del Diavolo. Serve la proposta giusta per vestirlo di rossonero il prima possibile. Sullo sfondo Paulo Dybala che, al momento, pare destinato ad accasarsi altrove.

Milan, terzetto di acquisti ma serve anche cedere

Il Diavolo ha voglia di consegnare a Stefano Pioli una rosa importante e, quindi, di rispondere con i fatti alle grandi mosse di mercato di Inter e Juventus. Tuttavia, il duo Maldini-Massara sta pensando anche a sfoltire la rosa e aspetta qualche proposta interessante per alcuni suoi giocatori.

Alexis Saelemaekers (contratto sino al 2026) e Ante Rebic sono due giocatori che potrebbero essere sacrificati, soprattutto se il mercato in entrata del Milan sarà soddisfacente. Attenzione anche a Samu Castillejo (ancora un anno di contratto), desideroso di tornare in Spagna. Dovesse arrivare l’offerta giusta, pure Fodé Ballo-Touré farebbe le valigie.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE