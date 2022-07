Milan, Florenzi convinto da Leao: "In lui rivedo Mbappé"

31-07-2022 10:32

Alessandro Florenzi ha giocato per una stagione con la maglia del Paris Saint-Germain e in quella squadra c’era con lui Kylian Mbappé. Ora il difensore è al Milan e nota delle somiglianze fra il francese e Rafael Leao, come dichiarato dall’ex calciatore della Roma in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Rafa deve fare un passo a livello di testa, per la voglia di stare in partita e non fare per forza un dribbling. Gli manca questo ed è poco, perché c’è tutto il resto – così Florenzi -. In lui rivedo Mbappé, con una differenza: Kylian sotto porta non sbaglia mai. Rafa però è lì. È un giocatore vero, ma non diteglielo”.

Inoltre, è tornato sul segreto che ha portato i rossoneri allo scudetto: “Il gruppo – ha spiegato -. La magia dello scudetto c’è, la sento, però va alimentata. Altrimenti si spegne”.