Milan, Florenzi: "Vogliamo la seconda stella"

25-07-2022 20:24

Alessandro Florenzi ha parlato dei piani del Milan per riconquistare il titolo di Serie A, con il club che cerca di conquistare il 20° campionato, cosa che vorrebbe dire seconda stella sul gagliardetto.

I rossoneri hanno infatti una sola stella sul proprio stemma dal 1979, dopo la vittoria del 10° scudetto, e il trionfo della scorsa stagione ha portato il numero complessivo a 19 – solo la Juventus ne ha vinti di più.

Il Milan, tuttavia, ha vinto solo due scudetti dall’inizio del nuovo millennio, e spesso non riesce a ripetersi la stagione successiva la vittoria di uno Scudetto.

Florenzi, che è arrivato in prestito dalla Roma l’anno scorso prima di conquistarsi il posto da titolare, è ansioso di cambiare questa tendenza e ha illustrato i piani del club per conservare il titolo nella prossima campagna.

“Molte squadre sono migliorate. L’anno scorso abbiamo vinto meritatamente e vogliamo ripeterci. Non sarà facile: tutti giocheranno al meglio per battere i campioni in carica”, ha dichiarato a Sky Sport. “Non dobbiamo fare previsioni, altrimenti non si va da nessuna parte. Inizieremo con l’Udinese, poi penseremo a una partita alla volta. In campionato vogliamo provare a guadagnarci la seconda stella. Dobbiamo avere grandi obiettivi e sognare in grande. In Champions League vogliamo migliorare rispetto all’anno scorso. Molti non erano pronti, non qualitativamente ma mentalmente”.

Florenzi ha anche sottolineato quella che secondo lui è stata la chiave del successo del Milan nella scorsa stagione, dove ha battuto i rivali dell’Inter all’ultima giornata di campionato.

“C’era uno spirito di squadra, 26 giocatori che spingevano dalla stessa parte”, ha spiegato. “Non eravamo i più forti, ma non sempre i più forti vincono. Tutto è andato per il verso giusto e abbiamo superato le avversità tutti insieme”.