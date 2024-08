Milan, Fonseca dice tutto sul mercato, spoiler su chi resta e su chi sta per arrivare

Dopo il Trofeo Berlusconi il tecnico blinda Saelemaekers ed esce allo scoperto sul centrocampista che serve: affare in dirittura d'arrivo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dal Trofeo Berlusconi sono arrivate indicazioni positive per il nuovo Milan targato Fonseca. Soprattutto nei primi 30 minuti della sfida vinta 3-1 col Monza i rossoneri hanno mostrato ottime trame e un gioco convincente. Ora, però, bisogna puntellare la rosa con un ultimo nome in mediana: il tecnico portoghese esce allo scoperto, parlando delle operazioni in entrata e in uscita.

Calciomercato Milan, spoiler Fonseca: ancora un colpo

Nel post partita della seconda edizione del Trofeo Berlusconi andato in scena a San Siro, Fonseca non si è sottratto alle domande sul mercato. Dopo gli innesti di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, serve ancora un colpo in mezzo al campo per completare la campagna acquisti. Consuetudine vuole che si glissi, invece l’ex Roma fa nome e cognome del calciatore che aspetta per rinforzare la linea mediana: “È Fofana il mediano davanti alla difesa… lo sappiamo tutti”. Evviva la sincerità.

Rinforzo a centrocampo, a che punto è la trattativa

Il fatto che Fonseca si sia esposto in modo così plateale fa pensare che il Milan sia finalmente sul punto di chiudere la trattativa col Monaco per Youssouf Fofana. C’è ancora distanza tra domanda e offerta: il club del Principato è intenzionato a incassare 35 milioni, mentre il club rossonero non si è spinto oltre i 20. C’è, però, un dettaglio che strizza l’occhio al Diavolo: se i biancorossi non dovessero privarsi del 25enne parigino, che la scorsa stagione ha segnato anche quattro gol in Ligue 1 e che ha il contratto in scadenza a giugno, allora rischierebbe di perderlo a zero al termine dell’annata. Insomma, c’è ottimismo. Le alternative? Jonny Cardoso del Betis ed Emmanuel Koné del Borussia Monchengladbach.

Milan, Fonseca svela anche chi parte e chi resta

A ruota libera, l’allenatore arrivato dal Lille. “Devo confessare che dobbiamo fare delle uscite” ha detto. Chi ha le valigie pronte (direzione Juventus?) è Kalulu. “Stiamo vedendo cosa è meglio per la squadra e per il giocatore”. Al contrario, blindato – o almeno ci prova – Saelemaekers, autore di una prestazione sontuosa contro il Monza con tanto di rabona da applausi che causato l’autogol dei brianzoli. “Lavora tanto difensivamente per la squadra e offensivamente porta cose importanti. Mi piace molto, vorrei che rimanesse”. Anche Jovic ha sorpreso Fonseca. “Non lo conoscevo, per come ha lavorato queste settimane mi è piaciuto molto”.