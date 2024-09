Milan, Fonseca sempre più solo: contatti con Tudor e Terzic per rimpiazzarlo, no ad Allegri

La sconfitta col Liverpool ha aggravato la posizione del tecnico portoghese, Ibrahimovic si sarebbe mosso contattando l’allenatore croato e il tedesco ex Dortmund

Paulo Fonseca potrebbe già essere alla fine della sua esperienza al Milan. Dopo il k.o. col Liverpool in Champions League il tecnico portoghese è sempre più isolato nell’ambiente rossonero e all’orizzonte spuntano anche i nomi dei candidati a sostituirlo: Igor Tudor e Edin Terzic sono in pole position, poche chance invece per Massimiliano Allegri.

Milan, Fonseca sempre più solo

Potrebbe finire presto l’avventura di Paulo Fonseca a Milan. La sconfitta col Liverpool in Champions League ha fatto ripiombare l’ambiente rossonero in uno stato di profonda agitazione, esplosa nella contestazione del Meazza al fischio finale della gara con i Reds. Il tecnico portoghese non è il solo sul banco degli imputati, ma come spesso accade nel mondo del calcio sostituire l’allenatore è la soluzione più rapida e pratica da tentare per provare a dare una svolta alla stagione dei rossoneri. E all’orizzonte spuntano i nomi dei candidati al ruolo di successore dell’ex tecnico del Lille.

Milan, Tudor piace a Ibrahimovic

Secondo Sportmediaset il primo nome sulla lista di Zlatan Ibrahimovic, l’uomo chiamato a scegliere il sostituto di Fonseca in caso di esonero, ci sarebbe Igor Tudor. Il tecnico croato è apprezzato per la sua capacità di dare alle proprie squadre un’anima in breve tempo, così come avvenuto nella scorsa stagione alla Lazio post-Sarri. Inoltre ha una buona esperienza internazionale – ha allenato Hajduk, Paok, Galatasaray e Marsiglia, oltre a Udinese, Verona e Lazio – e la capacità di adattare il proprio gioco agli uomini a disposizione.

Milan, contatto tra Ibrahimovic e l’ex Dortmund Terzic

Il portale MilanNews, invece, riporta un contatto già avvenuto tra Ibrahimovic ed Edin Terzic, 42enne tecnico tedesco di origine bosniaca che nella scorsa stagione ha condotto il Borussia Dortmund alla finale di Champions League, poi persa col Real Madrid. Un allenatore emergente, motivato, abituato a lavorare con i giovani e in grado di dare una chiara identità di gioco alle proprie squadre: Terzic potrebbe essere la mossa a sorpresa del Milan post-Fonseca.

Per questioni di budget, invece, è da escludere la pista che porta a Massimiliano Allegri, la cui candidatura non è stata al momento presa in considerazione da Ibra.

Milan, i tifosi bocciano su Tudor e Terzic

I nomi di Tudor e Terzic, però, non scaldano i tifosi del Milan, pur concordi nell’affermare che il progetto Fonseca è già fallito. “Tudor non è da Milan, quanto a Terzic far venire da fuori uno che di Milan e Italia non sa niente… boh”, commenta Marcello su X. “Basta guardare i gol subiti dal suo Dortmund per capire che Terzic non fa per noi – scrive Elisabetta -. Ci serve un allenatore bravo dietro. Possibile che la dirigenza non lo capisce. Ci servono certezze. Basta scommesse. Non se ne può più”. “Ma un italiano no? Lo sanno che c’è Sarri libero?”, domanda Mauro. “Con Tudor o Terzic passiamo dalla padella alla brace”, la bocciatura firmata Kzzy. “La situazione è indegna ed indecente e invece di andare a prendere finalmente un allenatore degno di questi colori contattano un altro signor nessuno. Indecenti, a partire da Ibra”, la chiosa di Phoenix.