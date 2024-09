Milan, Maignan non ha lesioni ma resta in dubbio per il derby: chi è Torriani, il baby che può sostituirlo

L’infortunio rimediato ieri sera contro il Liverpool non ha causato danni, ma il francese potrebbe comunque non farcela per l’Inter: al suo posto pronto il 19enne ex Primavera

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Mike Maignan non ha riportato lesioni alla coscia dopo l’infortunio rimediato ieri sera nella gara di Champions League tra il Milan e il Liverpool, ma il portiere francese non è però al meglio e potrebbe comunque saltare il derby con l’Inter. Al suo posto pronto Torriani: scopriamo chi è il 19enne ex Primavera.

Milan, nessuna lesione alla coscia per Maignan

Milan, Maignan comunque in dubbio per il derby con l’Inter

Milan: chi è Torriani, possibile novità con l’Inter

Milan, i precedenti positivi di Torriani con l’Inter

Milan, nessuna lesione alla coscia per Maignan

Lo scontro con Tomori e Diogo Jota, la botta alla coscia, la decisione di restare in campo, gli errori sui gol del Liverpool, la sostituzione in avvio di ripresa: la serata di ieri non è stata felice per Mike Maignan, colonna del Milan degli ultimi anni che nella gara di debutto stagionale in Champions League ha vissuto probabilmente uno dei suoi peggiori momenti in rossonero. Per fortuna, però, l’infortunio rimediato ieri non ha lasciato strascichi: dagli esami effettuati non è emersa alcuna lesione alla coscia destra di Maignan.

Milan, Maignan comunque in dubbio per il derby con l’Inter

L’infortunio del portiere, dunque, non è serio. O meglio, non è così serio da prevedere un lungo stop. Maignan, però, rimane in dubbio per il derby di domenica tra il Milan e l’Inter: l’impatto con Tomori e Diogo Jota è stato violento, il francese è ancora dolorante e l’andamento della gara di ieri, con i due errori in uscita dettati dalle non perfette condizioni fisiche, gli hanno ricordato che è meglio dare spazio a un altro portiere piuttosto che presentarsi in campo a mezzo servizio.

Milan: chi è Torriani, possibile novità con l’Inter

Dunque la probabilità di vedere il Milan nel derby col 19enne Lorenzo Torriani tra i pali è piuttosto alta. Per il classe 2005 affrontare l’Inter da titolare rappresenterebbe il coronamento di un percorso iniziato quando era appena bambino. Tesserato dal Milan nel 2013 grazie al lavoro di Mauro Bianchessi, oggi dirigente al Monza di Adriano Galliani, Torriani è stato portiere titolare nell’U17 e nell’U18 rossonere, per poi passare al ruolo di riserva in Primavera dietro Lapo Nava, Fotis Pseftis, Andrea Bartoccioni e, nella scorsa stagione, Noah Raveyre.

Milan, i precedenti positivi di Torriani con l’Inter

In estate, con l’arrivo di Paulo Fonseca, Torriani è stato promosso in prima squadra fino a essere scelto come terzo portiere, ma in questo avvio di stagione l’infortunio di Sportiello gli ha fatto salire un altro gradino, trasformandolo nel primo cambio di Maignan. E dopo il debutto in Champions, domenica il 19enne potrebbe festeggiare l’esordio in serie A, per di più da titolare e in una gara prestigiosa come il derby con l’Inter. Avversario contro cui, a livello giovanile, Torriani vanta uno score d’eccezione: due vittorie con l’U17, un successo e un pari a livello di U18. In un momento così duro per il Milan, chissà che Fonseca non si appigli anche a questi precedenti.