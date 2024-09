Milan: intesa con Maignan sul rinnovo, ma Fonseca perde Bennacer per 4 mesi

Svolta positiva nella trattativa per il prolungamento di contratto del portiere, che riceverà un cospicuo aumento. L’algerino operato stamattina in Finlandia: lo attende un lungo recupero

Buona notizia in casa Milan, la trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan sarebbe a una svolta, col portiere vicino al sì alla nuova proposta del club. Intanto Paulo Fonseca perde Ismail Bennacer per 4 mesi: l’algerino si è operato stamattina al polpaccio, non tornerà in campo prima di gennaio.

Milan, svolta nella trattativa per il rinnovo di Maignan

Il Milan è ad un punto di svolta nella trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan. Le resistenze opposte dal portiere francese e dal suo entourage sarebbero infatti state superate dall’ultima offerta avanzata dalla dirigenza rossonera, assai vicina a quelle che erano le richieste di Maignan. Anche a causa dell’interesse di diversi top club internazionali, tra cui Psg e Bayern, il portiere chiedeva un ingaggio da 8 milioni di euro l’anno.

Milan, la proposta a Maignan per il prolungamento

Dopo che in estate nessuna squadra di alto profilo è venuta a bussare alla porta del Milan per Maignan, però, il francese e i suoi agenti probabilmente deciso di rivedere le proprie richieste. Il Milan, dal canto suo, ha deciso di fare un ulteriore sforzo per il suo portiere, alzando decisamente l’ingaggio previsto nel prolungamento di contratto: il Milan ha infatti offerto un aumento di stipendio dai 2,8 milioni di euro attualmente percepiti da Maignan a ben 6 milioni, bonus compresi. E l’accordo, ora, appare dietro l’angolo.

Milan, Bennacer operato: torna tra 4 mesi

Mentre il caso Maignan viaggia verso la soluzione, il Milan perde però Ismail Bennacer. Stamattina il centrocampista è stato operato al polpaccio in Finlandia dallo specialista Lasse Lempainen per la lesione rimediata con la nazionale dell’Algeria nell’ultima sosta di campionato. Per Bennacer si prospetta un recupero lungo almeno 4 mesi: il tecnico Paulo Fonseca non l’avrà a disposizione prima di gennaio.