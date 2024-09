Fonseca, il poker del Milan non basta a fare pace con i tifosi: web in fiamme

Nonostante il 4-0 al Venezia neopromosso nella gara di San Siro i fan rossoneri individuano ancora alcuni punti carenti del gioco del neo tecnico

E’ arrivata la prima vittoria stagionale del nuovo Milan di Fonseca: 4-0 secco al San Siro contro il Venezia neopromosso guidato da Di Francesco. Theo Hernandez, Fofana, Pulisic e Abraham sono i protagonisti del successo che già al 29′ avevano chiuso tutti i conti e messa in cassaforte i tre punti. Fonseca esce felice dal campo ma i tifosi non hanno eliminato le perplessità e individuano ancora i punti carenti dei rossoneri.

Milan, i tifosi attaccano la fase difensiva di Fonseca

C’è chi critica il gioco del Milan sebbene i rossoneri abbiano vinto 4-0 contro il Venezia: “Ma vi siete accorti che il pressing alto è sempre errato e poco efficiente?“. E ancora: “Nonostante il 4-0 in casa con il Venezia, continuo a vedere un Milan in grande difficoltà: squadra fragile sia a centrocampo che in difesa…”. Non si placano i tifosi: “Il Milan di ieri sera è stato come vivere una bellissima giornata di sole ma in una zona ad alto rischio sismico: si balla continuamente e da un momento all’altro puoi saltare in aria…”

I tifosi individuano il problema del Milan nell’impostazione della fase difensiva: “Va trovata una soluzione per riorganizzare la fase difensiva, gli avversari con due tocchi arrivano in porta” E infine: “Tutto facile con una neopromossa, ma basta un lancio lungo a metterci in difficoltà…”.

Milan, i tifosi non si fidano di Fonseca

I tifosi rossoneri restano non contenti del Milan di Fonseca: “Il 4-0 maschera tutti gli errori dietro: brutte coperture e mancanza totale di equilibrio tra un reparto e l’altro” E ancora: “Bella partita, unico difetto è che continua a mancarci il filtro a centrocampo. Quando avremo avversarie più toste e organizzate sarà un bel problema…” E infine: “Questa sarà la partita dell’illusione: tutti contenti al momento e poi vedrete come i problemi torneranno tutti insieme nelle difficoltà…”

Milan, il gesto di Theo Hernandez che spegne le polemiche

Dopo due minuti di gioco il Milan trova la rete del vantaggio grazie ad una prodezza di Leao che serve di tacco Theo Hernandez. Dopo le polemiche del cooling-break durante Lazio-Milan, il francese si è rivolto alla tifoseria indicando il suo compagno portoghese autore dell’assist: “E’ suo il gol”.