Milan-Genoa, Pioli: "Vogliamo vincere ogni competizione. Gioca Giroud"

12-01-2022 21:36

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Mediaset in vista della partita di Coppa Italia di domani sera contro il Genoa, valido per l’ottavo di finale della competizione. Milan che non avendo più le competizioni europee punta molto sulla Coppa Italia come trofeo che darebbe davvero una grande prestigio alla stagione del Diavolo.

Proprio per questo la partita di domani è fondamentale anche secondo Stefano Pioli:

“La Coppa Italia è un’opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo fare il nostro meglio in ogni competizione. Il primo obiettivo è vincere domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremo essere pronti e preparati per fare una grande partita. Il nostro obiettivo è vincere la prossima partita, non guardiamo troppo avanti. La squadra si è preparata bene, è uscita bene dalla partita di Venezia. Non siamo ancora in tanti, ma siamo quelli giusti per cercare di fare bene”.

Come anticipato domani non sarà a disposizione lo svedese Zlatan Ibrahimovic, e dunque le chiavi dell’attacco saranno del francese Olivier Giroud:

“Sì. Ibra non ci sarà, è un peccato perchè ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco domani”.

Domani sarà una partita molto speciale anche per Andriy Shevchenko, che non sta vivendo un bel momento al Genoa ma che proverà sicuramente molte emozione nel tornare nel suo San Siro:

“Sheva è intelligente, è un allenatore capace e gli auguro il meglio per la sua carriera. Purtroppo a tutti gli allenatori capitano momento così, ma lui è una persona intelligente e saprà tirare fuori il meglio anche da questa situazione difficile”.

