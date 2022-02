Milan, Giroud: "Crediamo nello Scudetto"

03-02-2022 19:20

Il centravanti del Milan Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Carlo Pellegatti per StarCasinòSport. Queste le sue parole sul suo arrivo al Milan:

“Sono stato orgoglioso di firmare per il grande Milan, perché ne sono un tifoso e perché ci sono tanti francesi che hanno giocato, fatto bene e vinto in rossonero come Papin, che è uno dei miei giocatori preferiti”.

Una parola anche su Stefano Pioli e il confronto con un grande ex del passato, ovvero Arsene Wenger:

“Loro sono diversi. Wenger era un allenatore molto esperto, molto molto calmo: raramente si arrabbiava o urlava. Pioli per fare le cose bene e giocare il nostro calcio ci mette tanta passione, ha temperamento. Gli piace parlare forte per infonderci motivazioni e le idee di gioco. Sono molto diversi ma mi piacciono entrambe le personalità”.

Giroud poi fa anche una dichiarazione d’intenti che riguarda lo Scudetto:

“Sì, certo, ci crediamo. Ora abbiamo un’importante partita contro l’Inter. Se vinciamo abbiamo una buona opportunità di esserci fino alla fine. Ho giocato e segnato nel primo derby contro il Tottenham, era una cosa troppo importante per i tifosi dell’Arsenal”.

Sull’obiettivo personale del 2022:

“Il mio primo obiettivo è di vincere lo Scudetto con il Milan, poi ciò che verrà viene di conseguenza. È un bonus per me, ho nella testa solo il Milan e la mia famiglia”.

OMNISPORT