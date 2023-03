Milan, Giroud fino al 2024: manca solo la firma

Tutto fatto tra il francese e il club rossonero per il rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficializzazione

29-03-2023 19:55

E’ tutto fatto per il prolungamento del contratto di Oliver Giroud con il Milan. Ci sono anche la cifre. Oggi a Casa Milan c’è stato l’incontro decisivo tra gli agenti dell’attaccante francese, vice campione del mondo, e i dirigenti rossoneri, ossia Paolo Maldini e Ricky Massara. In un’ora circa è stato trovato l’accordo verbale per prolungare il contratto di Giroud fino al 2024 a 3,8 milioni di euro più bonus.

Manca solo l’ufficializzazione, ma le parti in casa si ritroveranno nei prossimi giorni per mettere nero su bianco l’impegno. Nel Milan del futuro c’è spazio per l’esperienza del bomber.