Milan, Giroud: "Ibra è un grande, spero di giocare ancora con lui"

16-10-2021 23:53

Queste le parole dell’attaccante francese del Milan Olivier Giroud dopo la vittoria a San Siro per 3-2 sul Verona, in cui ha segnato il gol che ha segnato l’inizio della rimonta rossonera da due gol di svantaggio: “È una grande emozione con i tifosi presenti. Sono felice. Dopo il primo tempo pensavo nello spogliatoio che non era finita, dovevamo mostrare più carattere perché abbiamo impiegato un po’ di tempo per entrare nel match. Ibra è un grande giocatore, mi piace. Non vedo l’ora di giocare ancora con lui. Problemi alla schiena? No, sto bene e mi porto dietro un problema alla caviglia da anni, ma sta tutto nella testa”.

OMNISPORT