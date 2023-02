Milan, Giroud tranquillizza tutti sul suo futuro

Il francese vuole continuare la sua esperienza in rossonero.

24-02-2023 09:55

Protagonista della trasmissione di DAZN 1vs1, Giroud si è soffermato anche sul suo futuro. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Milan ma la sua idea (e quella della società) è di rinnovare presto e continuare l’avventura insieme.

“L’obiettivo è di continuare al Milan e spero di trovare un accordo. Stiamo parlando e penso che le cose andranno per il verso giusto”, le sue chiare parole. Giroud ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per Pioli. I suoi gol sono stati determinanti lo scorso anno per la vittoria dello Scudetto e lo sono anche quest’anno, vista l’assenza prolungata di Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha svelato anche un paio di curiosità durante l’intervista: Shevchenko il suo idolo da bambino e Van Dijk il difensore più forte che ha mai affrontato.