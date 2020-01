Milan, i tifosi lo scaricano: Tagliati lo stipendio

I motivi per sorridere in casa-Milan ci sono: in attesa che la gara di stasera col Brescia dia le conferme sperate, i tifosi si godono l’exploit di Hernandez, il carisma del totem Ibra, la crescita di Rebic e di una squadra che ora è tornata a sognare l’Europa League ma un neo c’è. La questione Paquetà continua a far discutere e il malcontento dei fan del Diavolo monta ora dopo ora.

LA SCELTA – La crisi di panico, con tanto di tachicardia, avuta domenica ha spinto il brasiliano a chiedere di essere escluso dalla lista dei convocati per la partita di stasera.

LE PAROLE – Pioli in conferenza lo aveva spronato: ” Secondo me deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente”.

IL FUTURO – Ora tutto è in stand-by, si parla di possibili scambi ma la realtà è che al momento per Paquetà non ci sono vere offerte.

LE REAZIONI – I tifosi del Milan sono sconcertati: “Tra un Borini scarso, sempre a disposizione e che muore in campo e un Paquetá talentuoso che svolazza di tanto in tanto e ci piglia per il c…, preferivo il primo. Lo stipendio lo ruba il brasiliano” o anche: “Mi spiace perché speravo portasse un po’ di freschezza calcistica, invece spesso è stato bello, ma fine a sé stesso. E ora questa scelta che sa di resa totale”.

IL SARCASMO – Arrivano commenti sarcastici: “Pensavo all’ansia di Paquetà poi mi son ricordato che domani alle 7 devo alzarmi per andare in ufficio, con un’auto di 9 anni, 1 ora di viaggio per uno stipendio da impiegato. Non ho manco l’ansia, non posso permettermela!” o anche: “Paquetà ha chiesto di non essere convocato perché ha una partita più importante da vincere… a Fortnite”

LO STIPENDIO – C’è chi chiede sanzioni: “Paquetà ha chiesto anche di rinunciare a una settimana di stipendio?.” oppure: “Se Paquetà ha chiesto una pausa mi sembra più che giusto che anche il suo stipendio venga messo in pausa, d’altronde il giocatore è abile e arruolabile. I calciatori di oggi sono peggio di bambocci viziati buoni solo a fare i capricci”.

PRO E CONTRO – C’è chi non vi vede chiaro: “Prima ha cominciato a seguire il Psg sui social, poi è stato irritante negli atteggiamenti in campo, poi i controlli per lo “stress”, adesso si autoesclude per la partita. Paquetà è in combutta con Giuda per andare a Parigi a prezzo di saldo”. Infine le poche voci a favore: tra chi chiede rispetto per chi ha avuto un problema di salute e chi scrive: “Tutto questo accade solo ed esclusivamente quando in panchina hai seduto un dem… piuttosto che un allenatore, Paqueta’ non ha mai giocato pur non avendo davanti ne Xavi ne Iniesta anzi”.

SPORTEVAI | 24-01-2020 09:00