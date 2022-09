08-09-2022 15:36

Il faticoso pareggio con il Salisburgo all’esordio stagionale in Champions League ha portato un po’ di malumore in casa Milan, soprattutto per l’incapacità dei rossoneri di creare pericoli con continuità in casa degli austriaci.

Milan, Brahim Diaz nel mirino dei tifosi

Sotto il fuoco dei milanisti sono finiti in particolare i trequartisti utilizzati da Pioli, in particolare Brahim Diaz, spesso vittima di processi negli ultimi mesi da parte dei tifosi rossoneri. In vista della prossima partita contro la Sampdoria sabato a Marassi, i milanisti si stanno facendo sentire sui social network affinché il tecnico Stefano Pioli metta da parte Diaz e decida di dare maggiore spazio a Yacine Adli, il talento arrivato in estate dal Bordeaux al quale però l’allenatore non è ancora riuscito a trovare una collocazione precisa in campo.

Milan, Pioli non crede in Adli

A causa di queste difficoltà di ordine tattico, Adli è stato addirittura escluso dalla lista per la Champions League. In campionato, però, il francese può fare la differenza, soprattutto contro formazioni non di prima fascia.

Milan, i tifosi vogliono Adli in campo

“Non far giocare Adli con questo Diaz una delle cose più incomprensibili della stagione. Davvero non riesco a trovare un motivo valido”, scrive Jack su Twitter. “‘Stanno lavorando sui suoi muscoli’. E ‘lo stanno adattando a centrocampista centrale’. Queste le frasi finora su Adli. Io vorrei vederlo in campo”, aggiunge Blackpool.

“Adli sarebbe già un upgrade clamoroso, rispetto a Diaz, se non si facesse togliere palla anche da un bambino di 5 anni o se non ci facesse giocare in 10 ogni volta, cosa plausibile”, attacca Charles. Alberto prova a dare una spiegazione: “Mi viene da pensare che ci sia una sorta di accordo con il Real che ci obblighi a dare un certo tipo di spazio a Diaz. Altrimenti non si spiega”.

Per IlDeZerbiano la questione è tattica: “Forse lo vedono più come una riserva di Leão al momento visto che manca Rebic”. Redburp invita i milanisti a fidarsi di Pioli: “È evidente che per Pioli non sia pronto e Diaz offra più garanzie (dandogli anche quella fiducia che sembra abbia perso)”.