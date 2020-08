Milan, Ibrahimovic atto terzo: le prime parole del bomber svedese

Ibrahimovic-Milan, atto terzo . L’attaccante svedese è atterrato a Linate nella tarda serata di sabato per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al termine della prossima stagione . Dopo settimane di tira e molla, alla fine il Milan ha deciso di soddisfare le richieste di Ibrahimovic che percepirà circa 7 milioni di euro , al netto delle tasse, restando il calciatore più pagato dalla società rossonera.

Queste le prime parole che il bomber svedese ha rivolto ai cronisti: ” Sono felice, finalmente sono a casa . Sono qui per portare risultati non per fare da mascotte. Voglio riportare il Milan dove deve stare. Rispetto all’anno scorso ho la possibilità di cominciare la stagione dall’inizio. Io sto molto bene fisicamente”.

Negli scorsi mesi la permanenza di Ibrahimovic era sembrata difficile dato che Zlatan non rientrava nei piani di Rangnick . La conferma di Pioli, però, ha cambiato tutto: lo svedese, ora, firmerà il nuovo accordo e si aggregherà al resto del gruppo, che già da qualche giorno si allena a Milanello .

La trattativa si è risolta nonostante i dubbi delle ultime settimane. Il negoziato tra le due parti era stato complicato dall’impossibilità di far scattare la clausola che avrebbe automaticamente portato al rinnovo del contratto firmato lo scorso gennaio, una clausola subordinata alla qualificazione in Champions League dei rossoneri che non è arrivata.

La dirigenza ha dovuto compiere uno sforzo economico importante per trattenere un calciatore capace di ridare smalto a una squadra che aveva sofferto il difficile inizio di stagione con Giampaolo in panchina e la successiva transizione verso la guida tecnica di Pioli .

Adesso, però, il Milan può concentrarsi sulla prossima stagione con rinnovato ottimismo, con meno pressione anche in chiave mercato : l’obiettivo, adesso, è quello di potenziare ulteriormente la rosa attorno a Ibra e puntare alla qualificazione in Champions dopo sette anni di delusioni .

OMNISPORT | 30-08-2020 08:19