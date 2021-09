Milan, Ibrahimovic è pronto: la strategia di Pioli per il suo rientro

La lunga attesa sta per finire, e Zlatan Ibrahimovic si prepara a riprendersi il Milan. Ma Stefano Pioli ha una strategia per quanto riguarda il ritorno in campo del fuoriclasse svedese. Che domenica, contro la Lazio, ci sarà regolarmente. Ma con una modalità di utilizzo ben precisa.

Non è da escludere che Pioli decida di schierare Ibrahimovic tra i titolari di San Siro, anche per concedergli il bagno di folla del suo pubblico. Ma se così fosse, potrebbe giocare solo il primo tempo o al massimo un’ora. Decisamente possibile, invece, anche un impiego a partita in corso. Anche perché colui che ha vestito la maglia del centravanti titolare del Milan, Olivier Giroud, fin qui ha fatto decisamente bene.

Pioli vuole infatti reinserire Ibrahimovic nei ranghi del Milan con molta cautela, anche perché l’infortunio al ginocchio che sta superando non è banale. E anche l’assenza dal campo, dopo l’operazione cui si è sottoposto a metà giugno, impone la massima prudenza per evitare problemi a un fuoriclasse la cui età però non è più verdissima.

Oppurtuno ricordare, peraltro, che nemmeno Giroud potrà essere in campo, visto che è fermo causa Covid. Chi si alternerà nel reparto offensivo contro la Lazio, quindi saranno Rebic e Leao oltre al rientrante Ibrahimovic.

La stessa partita, peraltro, coinciderà con il ritorno in campo anche di Franck Kessié, ormai guarito dalla lesione al flessore sinistro e che sarà riproposto al fianco di uno tra Tonali e Bennacer. Provando a dimenticarsi, almeno per una serata, le tante voci di mercato sul suo conto che ultimamente stanno dominando la scena.

OMNISPORT | 09-09-2021 23:24