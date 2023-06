Milan: Ibrahimovic saluta ma il suo erede già scatena la bufera sul web

Cerimonia a San Siro per l'addio dello svedese, il club rossonero pensa ad Arnautovic per l'attacco

04-06-2023 10:50

Non ne sapeva nulla fino a ieri Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese non era a conoscenza della festa d’addio che il Milan stava già organizzando con tanto di prove sui cartelloni pubblicitari a San Siro. Lo rivela oggi il quotidiano La Repubblica. Come confermato anche ieri da Pioli, nonostante i tentativi lo svedese non ce l’ha fatta a mettersi in condizione di giocare l’ultima al Meazza, stasera contro il Verona e anche stavolta dovrà tifare dalla tribuna.

Milan, cerimonia d’addio per Ibra stasera

Zlatan non potrà scendere in campo neanche per uno spezzone. Ci sarà però una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico, ma non si fermerà qui. Secondo il Corriere della Sera odierno, è prevista anche una conferenza stampa post-partita dove lui stesso rivelerà il suo futuro. Monza o ritiro? Lo sapremo presto, ma intanto il Milan pensa a come rafforzare l’attacco per la prossima stagione e in pole c’è il bomber del Bologna Arnautovic.

Milan, Arnautovic in pole per sostituire Ibra

Il nome dell’austriaco non fa fare salti di gioia ai tifosi che si sfogano sui social: “Arnautovic non è Dzeko. Giroud non è Dzeko. SERVE UNA PUNTA DA 20/25 GOL A STAGIONE”, oppure: “Non vogliamo arnautovic e loftus cheek!! Maldini fai un mercato serio o vattene!” e anche: “Non posso che pensare ad uno scherzo se, dopo un campionato insufficiente fatto, una buona rete di scouting, una società di data analisys dedicata, esce il nome di Arnautovic”

Milan, i tifosi scettici nei confronti di Arnautovic

C’è chi osserva: “se dopo una stagione del genere con Giroud praticamente in coma da marzo, l’idea risolutiva è prendere Arnautovic che ha 35 anni e che si è saltato mezza stagione, io qualche problema lo vedo” e poi: “Quindi non abbiamo preso Dybala perchè era vecchio ma prendiamo Arnautovic , il progettoooh giovaniihhhhhh”

Non mancano pareri diversi: “Arnautovic sottovalutatissimo. Grande bomber che al Milan manca, come fate a criticarlo?”, oppure: “Solo Arnautovic chiaramente no ma se lui viene per prendere il posto di Ibra e ne arriva anche un altro giovane ovvio che è un grande sì” e infine: “difendo Arnautovic dal momento in cui le alternative onerose non solo non mi convincono ma penso che farebbero di peggio dello stesso Arnautovic”