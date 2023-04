Milan, Ibrahimovic si fa male: "Problema al polpaccio"

Il campione svedese si è infortunato nel riscaldamento prima del match vinto col Lecce.

23-04-2023 21:20

Il Milan è tornato a vincere in campionato, battendo il Lecce 2-0. I rossoneri hanno risposto così all’Inter, agganciando la Roma al quarto posto in classifica. C’è però una brutta notizia per Pioli: Zlatan Ibrahimovic si è di nuovo infortunato. Il tutto è accaduto nel riscaldamento prima del fischio d’inizio.

Queste le parole di Pioli al termine di Milan-Lecce: “Ha avuto qualcosa al polpaccio, volevo farlo giocare ma mi hanno detto che non era disponibile. Vediamo. Non conosco l’entità, ma qualcosina comunque ha avuto”.