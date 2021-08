Milan, Ibrahimovic spaventa i tifosi rossoneri: "non lo fare"

In attesa di ritornare a calcare il terreno di gioco con la maglia del Milan, Zlatan Ibrahimovic torna al centro dei pensieri dei tifosi milanisti in maniera non proprio positiva. Il gigante svedese ha infatti postato su Instagram il video del famoso viaggio in moto che, l’anno scorso, gli permise di evitare il traffico causato da un incidente e raggiungere, seppur in ritardo, il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Alla clip, Ibra ha aggiunto una richiesta indirizzata (con tanto di Tag) alla Rai e al conduttore, Amadeus:

Ti devo salvare anche prossimo anno???

Scherzo o richiesta reale, difficile decifrare l’Ibra pensiero. Durante la scorsa stagione, in molti, storsero il naso al momento dell’annuncio della sua presenza a Sanremo. L’accordo con la Rai era però avvenuto prima di firmare con il Milan e lo svedese, che tra l’altro durante il Festival era anche infortunato, presenziò a quasi tutte le serate della kermesse canora per eccellenza in Italia. Dopo il post di oggi, i tifosi del Diavolo, però non vogliono ripetere l’esperienza dell’anno scorso e chiedono a Ibra di non fare scherzi.

Milan, la reazione dei tifosi all’idea di rivedere Ibrahimovic a Sanremo

Nei commenti al post c’è chi, con il sorriso, scrive: “Io penserei al Milan che dopo Sanremo da primi abbiamo rischiato di perdere la Champions.. non so vedi tu” e chi invece ci va giù in modo un po’ più pesante e commenta: “ha rotto con queste buffonate”. In tanti scrivono: “L’anno prossimo stai a Milano Zlatan per favore”, e ancora: “Ma aro vaij il prossimo anno ? Statt A Milanello”, “Ibra torna presto e non rompere con Sanremo“, “Non scherziamo Zlatan”, “ti prego no, pensa al campionato ma Sanremo no”, “Pensa a recuperare l’infortunio”, “Statte bono Che servi come il pane!!!”, “compa vedi che c’é la Champions quest’anno”.

Ma non manca anche chi gradirebbe il bis di Ibrahimovic all’Ariston e commenta: “magari! La tua ironia è stata unica“, oppure: “Magari con te sarebbe bellissimo“, “Dimmi che ti vedrai Sanremo senza dirmi che ti vedrai Sanremo”, “Vai boss! Sei stato grande, intanto io ti aspetto in campo che il nostro Milan ha bisogno di te! Fai presto!”, “Magari!!! Se torni a Sanremo, vedrò il festival per la seconda volta in vita mia”. Infine, c’è anche chi si offre come autista: “Zlatan il prossimo anno ti porto io col Pandino a gas“.

SPORTEVAI | 25-08-2021 17:52