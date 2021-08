Playoff Champions League: Benfica, Young Boys e Malmo ai gironi

Inizia a completarsi il quadro delle squadre partecipanti alla fase a gironi della prossima Champions League.

Le gare di ritorno dei playoff andate in scena martedì sera hanno infatti qualificato ai raggruppamenti Benfica, Young Boys e Malmo, tutte e tre già protagoniste in passato nella massima competizione continentale.

I portoghesi, impegnati al Philips Stadium di Eindhoven contro il PSV, si sono qualificati blindando il 2-1 dell’andata grazie alle parate del portiere greco Vlachodimos e a un immenso sforzo collettivo in difesa visti gli oltre 60 minuti giocati in inferiorità numerica per l’espulsione di Verissimo.

Come i lusitani, anche il Malmo ha dovuto sudare parecchio per strappare il pass per il turno successivo contro il Ludogorets. Gli svedesi dell’ex rossonero Jon Dahl Tomasson, avanti 2-0 all’andata, sono andati sotto 2-1 al 60’ (Sotiriou su rigore ha ripotato avanti i padroni di casa dopo le reti siglate da Nedyalkov e Birmancevic) e per mezz’ora hanno dovuto respingere gli assalti rabbiosi dei bulgari.

Alla fine però la compagine scandinava ha centrato l’obiettivo qualificazione, una traguardo questo raggiunto anche dallo Young Boys. Come all’andata (3-2 per gli svizzeri) infatti, i gialloneri hanno concluso vittoriosamente la rimonta ai danni di un Ferencvaros a cui non sono bastati i gol di Wingo e Mmaee: Fassnacht e Mambimbi (dopo l’iniziale marcatura di Zesiger) hanno ribaltato il risultato e dato agli elvetici la tanto agognata qualificazione.

Domani verranno assegnati gli ultimi tre pass ancora in palio: a deciderli saranno i match fra Bronbdy-Salisburgo, Dinamo Zagabria-Sheriff Tiraspol e Shakhtar-Monaco.

