Milan, Ibrahimovic vicino al rinnovo: cosa prevede il suo contratto

14-06-2022 16:50

Zlatan Ibrahimovic giocherà ancora con la maglia del Milan. Alla fine l’attaccante rossonero rimarrà a Milano nonostante una serie di tira e molla e nonostante la precaria condizione fisica del calciatore sottoposto a una recente operazione.

Milan, Ibrahimovic rinnova: ecco le condizioni

A “spoilerare” le condizioni del rinnovo dell’attaccante del Milan, Ibrahimovic, è Corriere dello Sport. Il giornale ha confermato così rumors di queste settimane. Lo svedese firmerà un altro anno e il contratto (fino al 30 giugno 2023). L’accordo, però, si baserà sulle presenze, verrà quindi pagato, a cifre non faraoniche a gettone. Una condizione indispensabile visto l’età del calciatore e dato anche le tante assenze di questo anno.

Ibrahimovic lavora al ritorno in campo

Intanto, Zlatan Ibrahimovic è concentrato sul recuperare al massimo dopo la recente operazione. Dopo la vittoria dello scudetto, il rossonero, sui social ha annunciato di essersi sottoposto a intervento per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un intervento delicato e non semplice, riuscito, che però lo vedrà in campo non prima dell’inizio della prossima stagione, tra gennaio e febbraio.

Non solo Ibrahimovic, si attende l’ufficialità per Maldini e Massara

Rimane da sciogliere, risolta la situazione Ibrahimovic, anche la questione dei rinnovi di due pilastri della dirigenza rossonera, ovvero Maldini e Massara. L’arrivo di Gerry Cardinale e il passaggio di proprietà hanno appianato la situazione: i due rimarranno ma manca ancora l’ufficialità. Stando a Calciomercato, però, sarà ancora Elliott a occuparsi del contratto in attesa del closing ufficiale e del passaggio a RedBird.

