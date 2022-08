24-08-2022 08:49

Ormai da due giorni i tifosi del Milan hanno brividi freddi che corrono lungo la schiena. Il perché è presto detto: 48 ore fa il Times ha fatto sapere che il Chelsea è interessato a Leao, e tutti sanno quali cifre è in grado di mettere sul piatto il club londinese per un calciatore gradito. Ma almeno tre cose dovrebbero comunque far stare tranquilli i tifosi rossoneri: che i Blues non ha mai presentato un’offerta, che Leao al Milan sta benissimo e che la società non ha voglia di cederlo. Senza contare naturalmente le complicazioni che deriverebbero dall’operazione.

Milan: improbabile un’offerta astronomica del Chelsea per Leao

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Leao, “come da decisione del tribunale, deve pagare 16,5 milioni allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto del 2018, quando troncò con i biancoverdi e firmò con il Lilla dopo l’invasione di un gruppo di ultrà al centro sportivo. Proprio il Lilla ha diritto a un 15% sulla rivendita, come da accordo firmato con il Milan al momento della cessione. Inoltre, Leao ha firmato due procure: una con Jorge Mendes, storico agente, l’altra con un avvocato francese molto legato al papà di Rafa”. Morale della favola, considerando che queste spese raggiungerebbero la cifra di 35 milioni, e che i Blues dovrebbero aggiungerci qualcosa di loro, il Chelsea dovrebbe offrire non meno di 150 milioni di euro.

Milan: Boehly e Mendes potrebbero far cambiare il vento per la cessione di Leao

Una cifra astronomica, che ben difficilmente verrà proposta, a meno che il proprietario del Chelsea Todd Boehly, spinto dal suo tecnico Thomas Tuchel, non si convinca a prenderlo, e a meno che Mendes, il procuratore più influente del mondo, non metta in moto lo stesso meccanismo che porto, giusto un anno fa, alla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United da parte della Juventus. Tuttavia, sostiene la rosea, le possibilità che il Chelsea faccia un’offerta così alta per Leao sono basse.

Milan: se Leao resta, via libera per il rinnovo del contratto

Se l’offerta non arriverà, si aprirà la questione rinnovo, le cui trattative partiranno verosimilmente da fine settembre, quando si concretizzerà la partnership tra Elliott e Gerry Cardinale. Leao è legato al Milan fino al 2024 e, scrive ancora la rosea, “le questioni legali ed economiche rendono tutto molto delicato. Il rinnovo deve tenere presente i quasi 20 milioni di risarcimento allo Sporting e il fatto che lo stipendio di Leao, per quel motivo, è pignorato per un quinto. Il Milan vuole rinnovare, Leao vuole rinnovare ma non sarà semplice farlo, peraltro con due agenti coinvolti. Risposte attese in autunno, se possibile prima del Mondiale, con il grande iceberg all’orizzonte: la possibilità che Leao, a giugno 2024, si liberi gratuitamente”.

